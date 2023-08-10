Друг Путіна на посаді голови "Роснєфті" змінив ім’я у реєстрі та приховав річний дохід у $35 мільйонів, – розслідування

Голова держкорпорації "Роснєфть" та один із наближених до російського президента Ігор Сєчін в офіційному реєстрі Федеральної податкової служби записаний як Сергій Терентьєв, завдяки чому йому вдалося приховати річний дохід у понад 3 мільярди рублів ($35 млн).

Про це повідомляється на сайті Навального, а також в Ютуб-каналі Navalny Live, передає Укрінформ.

Розслідувачі звернули увагу на те, що у Сєчіна та Терентьєва збігаються паспортні дані та індивідуальні податкові номери (ІПН). Таким чином, завдяки псевдоніму Сєчін приховав річний дохід розміром 3,3 млрд рублів.

Згідно з податковим реєстром, Сергій Тереньтєв отримав за рік від "Роснєфті" 3,07 млрд рублів, від Всеросійського банку розвитку регіонів (входить до структури "Роснєфті") – 244 млн, від "Роснєфтєгаза" (акціонер "Роснєфті") – 2 млн рублів.

Як коментують журналісти, у базі даних російських податківців під вигаданими іменами ховаються не лише такі керівники держкорпорацій, як Сєчін, а й їхні родичі. Так роблять, щоб не було публічно відомо, хто скільки заробляє.