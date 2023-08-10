Польща може закрити залізничне сполучення з Білоруссю

Польща закриє всі прикордонні переходи з Білоруссю, зокрема залізничні, якщо провокації режиму самопроголошеного президента Лукашенка триватимуть.

Про це РАР повідомив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік, передає Укрінформ.

Вонсік послався на висновки після розмови голови МВС Польщі Маріуша Камінського з очільницею МВС Литви Агне Білотайте, що стосувалася механізму, який буде застосований у разі можливого закриття всіх прикордонних переходів з Білоруссю та ізоляції режиму Лукашенка.

На запитання журналістів, чи означає цей механізм, що Польща і Литва одночасно закриють весь кордон з Білоруссю, заступник міністра відповів: "Саме так він і має працювати".

"Якщо Білорусь дозволяє собі занадто багато, якщо ці провокації стають все більш і більш настирливими, то ми повинні реагувати разом – і, я сподіваюся, Латвія також приєднається, адже литовці повинні розмовляти з латвійцями з цього приводу – для того, щоб домогтися повної ізоляції Білорусі", – сказав Вонсік.

Як він зазначив, також тривають розмови про закриття залізничних переходів.

"Ми розуміємо, що значна частина торгівлі, в тому числі польської, йде саме цим шляхом, китайська також. Я думаю, що китайці повинні будуть надіслати правильний сигнал Лукашенку, щоб він не робив дій, від яких вони постраждають", – підкреслив Вонсік.

Польща на кордоні з Білоруссю наразі має автомобільний перехід у Тересполі, де відбувається пасажирський рух, вантажний перехід у Кукуриках (лише для перевізників із країн ЄС), та залізничні переїзди.

Призупинено, зокрема, роботу прикордонного переходу в Кузниці. Він був закритий понад два роки тому через міграційний тиск, спричинений діями режиму Лукашенка. Після того, як білоруський суд засудив активіста польської меншини, журналіста Анджея Почубота до восьми років ув’язнення в колонії суворого режиму, Польща призупинила роботу прикордонного пункту "Бобровиці".

Раніше віцеміністр внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічюс повідомив про рішення закрити два КПП на кордоні з Білоруссю. Згодом голова комітету Сейму Литви з питань національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас заявив, що в Литві вважають закриття кордону з Білоруссю лише "питанням часу".