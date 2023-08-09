У Києві перевірять стійкість життєзабезпечення міста під час блекауту

У серпні в Києві планують провести тренування на предмет стійкості системи життєзабезпечення міста під час блекауту.

Як повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, такі штабні тренування допоможуть більш ретельно відпрацювати різні варіанти розвитку подій під час опалювального сезону, у тому числі й з найгіршими умовами, зокрема, сценарії дій у випадку пошкодження об'єктів інфраструктури.

Пантелеєв зазначив, що наразі місто відпрацьовує близько 15 сценаріїв.

Він також зауважив, що минулого року одним із ключових питань було забезпечення генераторами пунктів обігріву.

"Майно та обладнання, яким їх оснастили минулого року, зберігається в порядку й буде швидко розгорнуте", – сказав Пантелеєв.

Він додав, що котельні невеликої потужності, які можуть працювати від генераторів, уже ними оснащені. Генераторами оснащені й частина об'єктів водопостачання та водовідведення.

"Деякі ОСББ та ЖБК також ставлять собі ці прилади на системи циркуляції теплоносія та підкачування води. У минулу зиму ми входили як у невідомість. У майбутню – розуміємо, що нас може очікувати та розуміємо, наскільки може бути нелегко. На сьогодні дві третини робіт вже виконали. Є план підготовки, графік, за яким рухаємось. Ще два місяці є на проведення необхідних робіт та ремонтів. До 1 жовтня плануємо завершити", – наголосив Пантелеєв.