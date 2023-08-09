Нацбанк оштрафував 12 фінансових компаній

Національний банк України наклав штрафи на вісім ломбардів, три фінансові компанії та одного лізингодавця за несвоєчасне подання регулятору звітності за четвертий квартал 2022 року та перший квартал 2023 року.

Як ідеться в повідомленні НБУ, штрафи накладено на:

ПТ "Ломбард" Черкаська позика" (Лаєвський і компанія)(ЄДРПОУ 22805939);

ПТ "Ломбард "Віста" ТОВ "Ай-Ті 911" і Компанія" (ЄДРПОУ 31070759);

ПТ "Ломбард "Меркурій Плюс" Вукович О.Ф. і Компанія" (ЄДРПОУ 31228742);

ПТ "Ломбард "Лазурит" Бородатий, Савіна" (ЄДРПОУ 23989829);

ПТ "Ломбард "Меркурій" ТОВ "Меркурі Технолоджи" і Компанія" (ЄДРПОУ 37947721);

ПТ "Авто Ломбард "Ал.Юа і Компанія" (ЄДРПОУ 39227327);

ПТ "Ломбард Золота Фортеця" ТОВ "Медіо Група" і Компанія" (ЄДРПОУ 36363159);

ПТ "Ломбард "Галицький "Даниляк і Компанія" (ЄДРПОУ 39460624);

ТОВ "Фінансова компанія "Маре" (ЄДРПОУ 40996391);

ТОВ "ФК "Хіт" (ЄДРПОУ 43506298);

ТОВ "ФК "Інтер Фінанс" (ЄДРПОУ 44617035);

ТОВ "Май-Авто" (ЄДРПОУ 44214744).

Рішення щодо застосування заходів впливу ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 9 серпня 2023 року і набирають чинності з 10 серпня 2023 року.

Сплатити штраф надавачі фінансових послуг повинні протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.