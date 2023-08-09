Російський центробанк передумав купувати валюту через обвал курсу рубля

Банк Росії оголосив, що з 10 серпня і до кінця року не купуватиме валюту на внутрішньому ринку в рамках бюджетного правила.

У пресслужбі російського центробанку таке рішення пояснили необхідністю "зниження волатильності фінансових ринків", пише місцеве видання РБК.

"Банк Росії прийняв рішення з 10 серпня 2023 року до кінця 2023 року не здійснювати купівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку в рамках дзеркалювання регулярних операцій Мінфіну Росії, пов'язаних з реалізацією бюджетного правила. Рішення ухвалено з метою зниження волатильності фінансових ринків", – йдеться у повідомленні.

"Бюджетне правило" в його нинішній редакції передбачає базову величину нафтогазових доходів бюджету Росії (8 трлн руб. щорічно), всі доходи понад цю суму повинні йти на придбання китайських юанів, які мали зараховувати до Фонду національного добробуту. Ці операції мав здійснювати російський центробанк як агент Мінфіну. У протилежному випадку (у випадку падіння нафтогазових доходів) Мінфін і ЦБ РФ, навпаки, продають юані.

Досі саме це й відбувалося. Однак на початку серпня Мінфін оголосив про перехід до купівлі валюти вперше з початку року. Планувалося, що з 7 серпня по 6 вересня сукупний обсяг коштів, що спрямовуються на купівлю іноземної валюти та золота, складе 40,5 млрд руб., або 1,8 млрд руб. на день. Хоча ця сума невелика в порівнянні з щоденними обсягами торгів на ринку, будь-які закупівлі валюти грають проти рубля.

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Як повідомлялося, нинішнє рішення російський центробанк ухвалив на тлі обвалу рубля. У ході торгів на "Московській біржі" 9 серпня курс долара піднявся вище за 98 руб. вперше з 25 березня 2022 року.

Станом на 18:25 долар торгувався по 97,4 руб. На новину про рішення російського центробанку він практично не відреагував.

При цьому ЦБ підкреслив, що продовжить проводити операції з продажу іноземної валюти, пов'язані з використанням коштів із ФНБ у першому півріччі 2023 року (ЦБ називає їх "дзеркалюванням" минулих витрат із ФНБ). Їх обсяг становитиме 2,3 млрд руб. в день. Такі операції ЦБ анонсував наприкінці липня – планувалося, що вони відбуватимуться одночасно з купівлею валюти, але тепер влада не проводитиме різноспрямованих дій на валютному ринку.