Втричі більше, ніж цивільним: Держава компенсує військовим до 2 мільйонів за встановлення протезів

Максимальна сума компенсації військовим за встановлення протезів рук або ніг становить 2 млн грн, що дозволяє обрати пристрій найвищого рівня функціональності.

"Для військових сума компенсації втричі більша у порівнянні з цивільними. Станом на сьогодні максимальна компенсація вартості протезу – 2 млн грн. Повірте, це покриває досить серйозні побажання й високі функціональні можливості будь-якого протезу як верхніх, так і нижніх кінцівок", – повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в інтерв'ю Укрінформу.

Жолнович підкреслила, що все протезування для поранених військових наразі є безкоштовним. Компанію, яка виготовить протез, поранений може обрати на власний розсуд із 40, представлених на українському ринку.

"Зараз у нас на ринку 40 компаній, які займаються виключно протезуванням-ортезуванням, і понад сотня, які забезпечують людей іншими допоміжними засобами – колісними кріслами, палицями, милицями", – зауважила Жолнович.

Водночас у сфері протезування важливим залишається саме обслуговування пристроїв, що потребує додаткових ресурсів. Наразі на законодавчому рівні держава виділятиме кошти на ці витрати.

"Багато людей, котрі отримали протезування за кордоном, не знають, що робити з ним далі. Але ми вирішили це питання завдяки нормативним змінам. Тепер можна зареєструвати свій протез у Фонді соціального захисту осіб з інвалідністю, і держава виділятиме кошти на його обслуговування. Треба тільки обрати компанію, яка це робитиме", – додала міністерка.