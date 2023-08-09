Україна імпортувала рекордний обсяг електроенергії з Європи з моменту синхронізації української енергосистеми з європейською.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Вчора, 8 серпня, в Україну зайшов найбільший обсяг імпорту з європейських країн з моменту синхронізації з європейською енергосистемою. Загалом за минулу добу було імпортовано 7 966 МВт-год", – написав Герус.

Він уточнив, що імпорт електроенергії із Словаччини здійснювався у всі години доби, окрім 23 та 24 години. Імпорт з Молдови здійснювався вранці та ввечері.

За даними НЕК "Укренерго", 8 серпня максимум споживання порівняно з понеділком знизився на 4%. Однак у серпні найбільша кількість енергоблоків перебуває у ремонтах, тому можливості виробництва електроенергії обмежені.

У середу, 9 серпня, Україна також імпортує електроенергії зі Словаччини майже упродовж всієї доби з максимальною потужністю до 350 МВт, а також з 9:00 до 10:00 та з 17:00 до 23:00 з Молдови до 208 МВт.

"Укренерго" закликає громадян ощадливо споживати електроенергію, особливо у період пікових навантажень – з 16:00 до 23:00.

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Як повідомлялося, у липні Україна збільшила імпорт електроенергії на 65%, порівняно із попереднім місяцем, – до 73,2 тис.

Нагадаємо, з метою покриття дефіциту у вечірній час з 1 липня в Україні підвищили максимальні ціни на електроенергію ("прайс-кепи") на 19:00-23:00 години на 80% – до 7200 грн/МВт-год.

У період з 23:00 до 7:00 (мінімального навантаження в енергомережі) вони підвищені з 2000 грн до 3000 грн за МВт-год, або на 50%, з 7:00 до 19:00 (максимальне навантаження) – з 4000 до 5600 грн/МВт-год, або на 40%. Відповідно, мінімальні граничні ціни на РДН та ВДР встановлені на рівні 10 грн/МВт-год.

На балансуючому ринку регулятор встановив максимальну граничну ціну на рівні 125% від ціни РДН і мінімальну – 0,01 грн/МВт-год.