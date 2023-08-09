Польща може повністю припинити залізничні перевезення до Білорусі
Новини БізнесЦензор Транспорт
Польща розглядає можливість закриття залізничних вантажоперевезень із Білоруссю.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Вонсік в інтерв'ю польському агентству PAP, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми розуміємо, що через них (залізничні переїзди на польсько-білоруському кордоні, – ред.) йде значна частина товарів, зокрема польських", – сказав польський чиновник.
"Китайська торгівля теж йде (через ці канали, – ред.). Думаю, китайцям доведеться надіслати Лукашенку правильний сигнал: не вдаватися до дій, які можуть їм нашкодити", – додав Вонсік.
Він нагадав, що зараз на польсько-білоруському кордоні діє по одному пункту пропуску для пасажирського (Тереспіль-Брест) та вантажного (Кукурики-Козловичі) міжнародного сполучення. При цьому останній пропускає лише транспорт, зареєстрований у Євросоюзі.
Залізничні переїзди на кордоні поки що діють без додаткових обмежень. З 2020 року до травня 2022 року у зв'язку з пандемією коронавірусу польською стороною вводилася заборона на пасажирські залізничні перевезення з Білоруссю, вантажоперевезень вона не торкалася.
Будь ласка, зачекайте...