Польща може повністю припинити залізничні перевезення до Білорусі

Польща розглядає можливість закриття залізничних вантажоперевезень із Білоруссю.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Вонсік в інтерв'ю польському агентству PAP, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми розуміємо, що через них (залізничні переїзди на польсько-білоруському кордоні, – ред.) йде значна частина товарів, зокрема польських", – сказав польський чиновник.

"Китайська торгівля теж йде (через ці канали, – ред.). Думаю, китайцям доведеться надіслати Лукашенку правильний сигнал: не вдаватися до дій, які можуть їм нашкодити", – додав Вонсік.

Він нагадав, що зараз на польсько-білоруському кордоні діє по одному пункту пропуску для пасажирського (Тереспіль-Брест) та вантажного (Кукурики-Козловичі) міжнародного сполучення. При цьому останній пропускає лише транспорт, зареєстрований у Євросоюзі.

Залізничні переїзди на кордоні поки що діють без додаткових обмежень. З 2020 року до травня 2022 року у зв'язку з пандемією коронавірусу польською стороною вводилася заборона на пасажирські залізничні перевезення з Білоруссю, вантажоперевезень вона не торкалася.