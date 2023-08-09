Колишній зять Черновецького купив київський завод "Росинка" за 140 мільйонів

Компанія ексдепутата Київської міської ради та колишнього зятя мера столиці Леоніда Черновецького – В’ячеслава Супруненка викупила активи заводу безалкогольних напоїв "Росинка" у Києві.

Новим власником заводу стало створене у травні 2023 року ТОВ "Київський завод Росинка", бенефіціаром якого вказаний Супруненко, повідомляє Liga.net із посиланням на дані у системі "Prozorro.Продажі".

Зокрема, 4 серпня новостворена фірма придбала 9% єдиного майнового комплексу колишнього підприємства за 23 млн грн (договір уже підписаний), а 9 серпня – решту 91% за 115,5 млн грн.

Ліквідатор ПрАТ "Краплинка" (теперішня назва заводу-банкрута) Євген Луговський в пояснив, що єдиний майновий комплекс "Росинки" нібито вимушено розділили на два лоти.

"Через наявність боргів перед комунальними службами комплекс заводу відключений від водопостачання. Майже повністю відключене електропостачання. Внаслідок цього технічний стан енергетичного обладнання поступово погіршується та потребує фінансових вкладень. Ця обставина стала ключовою в ході визначення складу лотів. Перший лот охоплює енергетичне обладнання, оскільки саме це майно потребує першочергового відновлення для забезпечення функціонування комплексу", – розказав ліквідатор підприємства.

"У разі виставлення майнового комплексу в цілому, внаслідок значної вартості майна, перший аукціон міг не відбутись, що знову ж таки могло призвести до продовження погіршення технічного стану майна та накопичення додаткових боргів перед підприємствами, що надають комунальні послуги", – вважає ліквідатор.

Загальна площа майнового комплексу становить 22 536,4 кв. м. Він знаходиться в одному з центральних районів Києва на вул. Антона Цедіка (колишня Ежена Потьє), неподалік станції метро "Шулявська".

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Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка" колись входив до першої п'ятірки виробників безалкогольних напоїв та мінеральних вод в Україні. Випускав солодку воду "Росинка", мінеральну воду "Софія Київська", напій "Capri-Sonne", напій безалкогольний на зерновій основі "Квас Давньокиївський", напої слабоалкогольні сильногазовані "Горілка Лимон", "Росинка-Лимон".

У 2007-2008 роках завод належав французькій компанії Orangina Group, одному з європейських лідерів на ринку безалкогольних напоїв. Але після того як Orangina Group стала частиною японського холдингу Suntory, підприємство знову продали. Спочатку його повернули попереднім власникам, а з 2012 року акціонерами заводу стали Руслан Лебеденко, Валентина Лебеденко, Василь Соколовський і Наталія Соколовська.

У лютому 2018 року компанію визнали банкрутом.