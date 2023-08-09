"Росія запускає цифровий рубль. Більше половини росіян не знають, навіщо він потрібен"

Банк Росії запустить пілотний проєкт із запровадження цифрового рубля 15 серпня.

Про це оголосила перша заступниця голови Центробанку РФ Ольга Скоробогатова, повідомляє російська редакція Forbes.

На першому етапі тестуватимуть відкриття гаманців для цифрових рублів банкам та клієнтам, перекази між користувачами, оплату товарів та послуг. 13 банків, які беруть участь у тестуванні, пройшли підготовчі заходи, зокрема розробку мобільних додатків.

Скоробогатова додала, що регулятор має намір протестувати всі процеси та процедури на цій групі протягом одного-двох місяців, а після цього запропонує розширити перелік учасників – як юридичних, так і фізичних осіб.

"Почнемо ми з цифри невеликої – близько 600 осіб. Якщо ми говоримо про торгово-сервісні підприємства, то це 30 юрособ та 11 міст", – пояснила вона.

Скоробагатова уточнила, що у 2023–2024 році ЦБ РФ "житиме з цифровим рублем у режимі пілотування, з дуже обмеженою кількістю клієнтів та операцій". За її словами, повномасштабне впровадження цифрової валюти – "це точно процес на кілька років", а звичайні росіяни почнуть користуватися цифровим рублем у 2025-2027 роках.

Водночас більшість росіян не знають, навіщо потрібен цифровий рубль, повідомляє РБК із посиланням на дані опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки.

Більшість росіян (70%) чули про те, що з 2025 року планується введення в широкий оборот цифрового рубля, при цьому більше половини (55%) не знають жодних подробиць. При цьому більше половини респондентів (51%) не розуміють, для чого потрібен цифровий рубль, а 58% опитаних не хотіли б його використовувати.

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Нагадаємо, російський президент Владімір Путін підписав закон про запровадження цифрового рубля 24 липня. Він має стати третьою формою російської валюти поряд з готівкою та безготівковими коштами.

У російському центробанку вважають, що запровадження цифрового рубля має скоротити витрати при розрахунках, а також допоможе уникнути наслідків санкцій: цифровий рубль дасть можливість проводити прямі розрахунки з іншими країнами, оминаючи систему обміну фінансовими повідомленнями SWIFT.

Для використання цифрових рублів доведеться зареєструватися в державній Єдиній системі ідентифікації та аутентифікації (ЕСІА) та отримати простий електронний підпис. Тож всі транзакції з ним контролюватиме держава. У центробанку РФ визнавали, що цифровий рубль розроблявся з "найжорстокішими" вимогами до безпеки та під постійним контролем ФСБ.