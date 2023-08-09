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Новини Фінанси
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Путін (908) Росія (11653) ФСБ (27) рубль (293) електронний цифровий підпис (25) курс рубля (117)

Росія запускає цифровий рубль. Більше половини росіян не знають, навіщо він потрібен

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рубль

Банк Росії запустить пілотний проєкт із запровадження цифрового рубля 15 серпня.

Про це оголосила перша заступниця голови Центробанку РФ Ольга Скоробогатова, повідомляє російська редакція Forbes.

На першому етапі тестуватимуть відкриття гаманців для цифрових рублів банкам та клієнтам, перекази між користувачами, оплату товарів та послуг. 13 банків, які беруть участь у тестуванні, пройшли підготовчі заходи, зокрема розробку мобільних додатків.

Скоробогатова додала, що регулятор має намір протестувати всі процеси та процедури на цій групі протягом одного-двох місяців, а після цього запропонує розширити перелік учасників – як юридичних, так і фізичних осіб.

"Почнемо ми з цифри невеликої – близько 600 осіб. Якщо ми говоримо про торгово-сервісні підприємства, то це 30 юрособ та 11 міст", – пояснила вона.

Скоробагатова уточнила, що у 2023–2024 році ЦБ РФ "житиме з цифровим рублем у режимі пілотування, з дуже обмеженою кількістю клієнтів та операцій". За її словами, повномасштабне впровадження цифрової валюти – "це точно процес на кілька років", а звичайні росіяни почнуть користуватися цифровим рублем у 2025-2027 роках.

Водночас більшість росіян не знають, навіщо потрібен цифровий рубль, повідомляє РБК із посиланням на дані опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки.

Більшість росіян (70%) чули про те, що з 2025 року планується введення в широкий оборот цифрового рубля, при цьому більше половини (55%) не знають жодних подробиць. При цьому більше половини респондентів (51%) не розуміють, для чого потрібен цифровий рубль, а 58% опитаних не хотіли б його використовувати.

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Нагадаємо, російський президент Владімір Путін підписав закон про запровадження цифрового рубля 24 липня. Він має стати третьою формою російської валюти поряд з готівкою та безготівковими коштами.

У російському центробанку вважають, що запровадження цифрового рубля має скоротити витрати при розрахунках, а також допоможе уникнути наслідків санкцій: цифровий рубль дасть можливість проводити прямі розрахунки з іншими країнами, оминаючи систему обміну фінансовими повідомленнями SWIFT.

Для використання цифрових рублів доведеться зареєструватися в державній Єдиній системі ідентифікації та аутентифікації (ЕСІА) та отримати простий електронний підпис. Тож всі транзакції з ним контролюватиме держава. У центробанку РФ визнавали, що цифровий рубль розроблявся з "найжорстокішими" вимогами до безпеки та під постійним контролем ФСБ.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+7
Основна ідея будь-якої криптовалюти, це децентралізація і незалежність від держав. Тому не важливо цифровий це рубль чи цифровий долар - однаково фуфло. Бо нівелюється сама ідея криптовалюти.

По суті це схоже на деякі автомобілі початку 20-го століття, на які через лобізм асоціацій коноводів зобов'язали причепити опудало коня, щоб вони були схожі на коня.
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09.08.2023 17:46
+6
Як на що?!

Повний тотальный контроль!

Це мрія усіх диктаторів.
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09.08.2023 17:42
+5
Хороша ідея, подумав Шмигаль, завтра буде цифрова гривня.
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09.08.2023 17:47
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Як на що?!

Повний тотальный контроль!

Це мрія усіх диктаторів.
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09.08.2023 17:42 Відповісти
Сподіваються курс втримати.
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09.08.2023 18:14 Відповісти
цифровой рубль или гривна ---- это дырка от бублика для дураков
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10.08.2023 11:02 Відповісти
Основна ідея будь-якої криптовалюти, це децентралізація і незалежність від держав. Тому не важливо цифровий це рубль чи цифровий долар - однаково фуфло. Бо нівелюється сама ідея криптовалюти.

По суті це схоже на деякі автомобілі початку 20-го століття, на які через лобізм асоціацій коноводів зобов'язали причепити опудало коня, щоб вони були схожі на коня.
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09.08.2023 17:46 Відповісти
Криптовалюти тут взагалі до чого?
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09.08.2023 17:53 Відповісти
держави, ПФГ, надкорпорації бажають замінити крипту на стейблкойн
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09.08.2023 17:54 Відповісти
Та не бажають вони замінити, вони просто хочуть почати використовувати стейблкоін. Щоб щось замінити, треба почати це використовувати - держави, ПФГ, корпорації крипту не використовували.
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09.08.2023 17:56 Відповісти
Вибачте, можливо я не влучно сказав: змінити уявлення росо-фашистів до цифрової валюти, як до крипти. Та поставити на контроль.
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09.08.2023 17:59 Відповісти
После внедрения циферок вы не сможете собрать денег даже на покупку холодильника и потеряете свою недвижимость, которую вы не сможете ни купить ни продать.... при этом в Украине цинично недавно новую монетку отчеканили...перед полной ликвидацией налички.
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10.08.2023 10:42 Відповісти
Ви плутаєте цифрові гроші (вони давно вже існують, можливо навіть на Вашій картці) та новий рівень генерації, захисту та підгрунтя. тут досить доступно
Щодо Ваших вказаних жахіть немає підстави: гроші потрібно заробляти етично.
Сталеві монети - це не знак вартості, а навіть міра! Чудова монета, але в моєму місті я ще її не бачив.
стосовно ліквідації "налічки". там цілком доступно чому саме такого не буде.
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10.08.2023 12:19 Відповісти
Хороша ідея, подумав Шмигаль, завтра буде цифрова гривня.
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09.08.2023 17:47 Відповісти
Йде однією дорогою з москоовитами.
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09.08.2023 18:18 Відповісти
Будуть ''цифрову бояру'' купувати.
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09.08.2023 17:49 Відповісти
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09.08.2023 17:53 Відповісти
Це буде аналог талонів. Будуть рублі, які можна витратити тільки на їжу, будуть рублі, які можна витратити тільки на проїзд, рублі, які можна витратити тільки в поліклиниці номер 735 біля дому, ітд.
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09.08.2023 17:54 Відповісти
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09.08.2023 17:57 Відповісти
Банк? Запускає криптовалюту? 🤔

А, московія! Тоді норм! Через кілька місяців все, що буде переведено в криптовалюту відійде державі (читай - кооперативу "Озеро").
До речі! А до чого ця "дерев'яна цифра" буде прив'язана? Який курс до біткоїна чи юаня? А як її "майнити", якщо в дярьовнє електрика не завжди є, а інтернет - тільки під приїзд президента є?

Цікаво: поп-корн куплять?
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09.08.2023 18:00 Відповісти
Буде цифровий рубль системи ніпель: купити можна, а продати зась.
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09.08.2023 20:42 Відповісти
Більше половини кацапів не розміють навіщо електрочайнику електричний дріт і підставка то таке..
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09.08.2023 18:06 Відповісти
Цифрові гроші роблять всі фінансові операції орків підконтрольними державі. Це гроші для рабів цифрового гетто.
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09.08.2023 18:25 Відповісти
Ну вообще-то каждое государство контролирует все безналичные операции. По запросу органов отследят каждую потраченную гривну, рубль, доллар. Единственный способ избежать контроля это пользоваться наличными в мелких купюрах. Их не отслеживают по номерам.
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09.08.2023 18:45 Відповісти
Сьогодні в Україні доступ до блокування грошових коштів на банківських рахунках громадян отримали багато державних та навіть приватних організацій без рішення суду. Банківської таємниці відтак не існує і майже кожний чиновник може довільно моніторити всі ваші витрати - де, коли, скільки, за що. Це відкриває шлях до зловживань і передачі цієї інформації зловмисникам. Навіщо мені банк якщо мої кошти в будь який момент можуть стати недоступними, а хтось самовільно буде знімати з рахунків кошти? Закрив всі банківські рахунки і користуюсь виключно кешем бо в мене немає "відкладеного попиту". Ні з чого накопичувати.
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09.08.2023 20:54 Відповісти
Не зовсім кожну. Наприклад якщо в магазині якийсь злодій розплатився карткою, а потім той магазин сплатив вам безготівково за надані вами послуги, то відслідкувати кожну копійку неможливо. В випадку ж цифрової валюти кожен їх користувач відомий. Тобто в сплачених вам коштах може бути певна частина коштів, які належали тому злодію і це буде стовідсотково доведено. І ось тут вже виникає велика купа питаннь і місць для маніпулювання. Чи зможуть тоді ці кошти заблокувати, прийти до вас з перевіркою або навіть звинуватити вас у пособництві і т.і.?
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10.08.2023 07:13 Відповісти
Наша відповідь Чемберлену - негайно розпочати друк паперових біткойнів!
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09.08.2023 18:26 Відповісти
pH
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09.08.2023 18:31 Відповісти
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09.08.2023 18:32 Відповісти
Супер. Тепер кожен каСап може розрахуватись за горілку з продавчинею ЦИФРОЮ. Називаєш Манькє-аблігації підходящу цифру, забираєш пляшку і за порогом роздавлюєш її на трьох.
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09.08.2023 18:45 Відповісти
Навіщо Маньку роздавлювати?
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09.08.2023 20:43 Відповісти
"...це точно процес на кілька років..."-оптимістична заява як для території, 80% якої має проблеми з електро-водо-газопостачанням, а каналізація узкім тубільцям взагалі невідома
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09.08.2023 19:25 Відповісти
Це просто банальна спроба взяти під ковпак населеніє...в Україні теж заїкнулись про відмову від готівки - певно з тієї ж опери задумка.
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09.08.2023 20:15 Відповісти
Отказ от наличных полнейший абсурд не имеющий ничего общего с цифровыми деньгами.
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09.08.2023 20:57 Відповісти
"Росія запускає цифровий рубль. Більше половини росіян не знають, навіщо він потрібен"

Як навіщо? Та не встигають вже друкувати "дерев'яні", тому будуть цифрові. Доречі, сьогодні моцкалі "помацали" курс 98 ржублєй за 1 "грязную зєльоную бумажку".
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09.08.2023 20:32 Відповісти
Какая разница между электронными деньгами и безналичными операциями меж счетами и карточками?
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09.08.2023 20:33 Відповісти
Чесно кажучи, я теж не знаю навіщо нам "цифрові" гроші. Ніби звичайні гроші не є просто цифрами на рахунках уже років так з тридцять.
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09.08.2023 21:34 Відповісти
Наскільки я розумію, тоді неможливо буде зняти готівку. Вона просто перестане існувати.
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10.08.2023 03:52 Відповісти
Витратний контроль. До прикладу нарахували цифровими рублями якісь дитячі гроші, а витратити зможеш їх 2 певних магазинах на певний товар. Технологія блокчейн, але децентралізації не має і суть міняється.
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09.08.2023 22:13 Відповісти
Нужно создать монетарный союз с КНДР, Эритрееей, Сирией, Арменией, Боливией, Венесуэлой, Никарагуа, Зимбабве и Суданом.
Валюту назвать Х...йлиано и приравнять своих эротических снах к 1000 долларов
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09.08.2023 22:48 Відповісти
наконец то! всему пипец это 100% как толь ко в парашке делают чт то на подобие цивилизации (автомобили-москвич)всему полный армагидец!!!!!!!!!!! ура
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10.08.2023 07:57 Відповісти
В будь-який момент можна заблокувать громадянину цтфровий гаманець.
Це шлях до повної диктатури , де гроші ніби твої ,але є нюанс.
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10.08.2023 08:25 Відповісти
У Китаї вже давно "це" працює (не плутайте "це" з криптовалютою)👈
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10.08.2023 10:11 Відповісти
Зачем печатать деньги , когда можно просто 00000 на клаве добавить))))
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10.08.2023 12:23 Відповісти
 
 