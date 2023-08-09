У Казахстані призупинили роботу "Яндекса" через передачу персональних даних ФСБ

Міністерство цифрового розвитку Казахстану призупинило роботу сайту "Яндекс" на тлі інформації про передачу даних користувачів ФСБ Росії.

Як пише Zakon.kz, 9 серпня у більшості інтернет-користувачів у Казахстані перестав відкриватися сайт Yandex.kz.

У міністерстві країни пояснили, що з цієї дати "призупинено роботу доменного імені www.yandex.kz за розміщення інтернет-ресурсу на апаратно-програмних комплексах поза територією Республіки Казахстан".

У міністерстві додали, що направили запит до ТОВ "Яндекс" з вимогою надати розгорнуту інформацію про місцезнаходження центрів обробки даних, які використовує компанія, та заходи захисту персональних даних громадян Казахстану, а також про принципи, на яких "Яндекс" взаємодіє з правоохоронними та спеціальними органами.

Раніше в низці ЗМІ з'явилася інформація про те, що ФСБ РФ отримає цілодобовий доступ до даних сервісу "Яндекс.Таксі" в Казахстані, включно з персональною інформацією користувачів.

У компанії запевнили, що російське законодавство не поширюється на сервіс у Казахстані та на його користувачів, оскільки вони здійснюють поїздки та використовують додаток за межами Росії. Дані, пов'язані з роботою сервісу в Казахстані, російські держоргани можуть отримати виключно через офіційний запит і лише в рамках встановлених міжнародних процедур.