Кабмін призначив радника Єрмака у наглядову раду державного "Укрексімбанку"

Кабінет міністрів затвердив членом наглядової ради державного "Укрексімбанку" за квотою парламенту ексдиректора департаменту ліцензування Національного банку Олександра Бевза, який зараз обіймає посаду радника голови Офісу президента Андрія Єрмака та очолює проект робочої групи з міжнародних гарантій безпеки для України.

Згідно з повідомленням банку в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), відповідне розпорядження Кабмін ухвалив 4 серпня, передає Інтерфакс-Україна.

У якості представника держави від комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Бевз змінив у наглядовій раді "Укрексімбанку" колишнього очільника Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва, який входив до неї з кінця 2020 року.

За офіційними даними, Олександр Бевз із березня 2023 року є позаштатним радником керівника Офісу президента, з 2022 року він також обіймає посаду заступника директора з організаційних та юридичних питань підприємства "ЕВАС". Департамент ліцензування НБУ він очолював понад чотири роки: з березня 2017 року до вересня 2021 року.

Крім того, уряд призначив на другий термін ще двох представників держави в наглядовій раді "Укрексімбанку": від президента – екскорпоративного секретаря "Приватбанку" та позаштатного радника Офісу президента Вікторію Страхову та від самого уряду – урядового уповноваженого з управління державним боргом Юрія Буцу.

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Як повідомлялося, наприкінці травня Кабінет міністрів призначив новий склад незалежних членів наглядової ради державного "Укрексімбанку".

За рішеням уряду незалежними членами наглядової ради "Укрексімбанку" призначено Сільвію Юмі Ганссер-Поттс, Развана Мунтеану, Роберта С. Коссманна, Енгіна Акчакочу та Футала Ростислава Богдановича. Серед незалежних членів зберіг своє місце у наглядовій раді "Укрексімбанку" Домінік Меню.

Строк повноважень нових членів наглядової ради становитиме три роки з дати вступу на посаду.

Нагадаємо, "Укрексімбанк" за підсумками роботи у 2022 році отримав 6,89 млрд грн збитку.

Голова правління Сергій Єрмаков оцінював потребу "Укрексімбанку" у докапіталізації за рахунок держави у 5-6 млрд грн.