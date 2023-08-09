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Рада спростила виробництво вина

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вино

Верховна Рада в другому читанні підтримала законопроєкт №9030 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення господарської діяльності малих виробництв виноробної продукції".

Як повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, законопроєкт розроблено з метою приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних практик та сучасних трендів розвитку виноробної галузі.

Також законопроєкт ставить на меті зняття необґрунтованих адміністративних бар'єрів для діяльності суб’єктів господарювання, що займаються виробництвом вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових, а також створення сприятливих умов для розвитку малих виробництв виноробної продукції в Україні.

"Ініціатива допоможе створити економічні стимули для розвитку малого виноробства і збільшити кількості малих виробництв виноробної продукції, а також забезпечить відкриття нових виробництв та створення нових робочих місць і підвищення зайнятості, а також збільшення бюджетних надходжень", – зазначив Гетманцев.

Автор: Галина Ялівець
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якщо гетманцев щось "спростив" чи "покращив", то це те саме, що знищив.
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09.08.2023 17:21 Відповісти
Тут добре, що ми довіряємо міжнародному досвіду та працюємо над покращенням нашого законодавства.
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10.08.2023 16:29 Відповісти
 
 