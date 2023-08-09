Рада спростила виробництво вина

Верховна Рада в другому читанні підтримала законопроєкт №9030 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення господарської діяльності малих виробництв виноробної продукції".

Як повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, законопроєкт розроблено з метою приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних практик та сучасних трендів розвитку виноробної галузі.

Також законопроєкт ставить на меті зняття необґрунтованих адміністративних бар'єрів для діяльності суб’єктів господарювання, що займаються виробництвом вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових, а також створення сприятливих умов для розвитку малих виробництв виноробної продукції в Україні.

"Ініціатива допоможе створити економічні стимули для розвитку малого виноробства і збільшити кількості малих виробництв виноробної продукції, а також забезпечить відкриття нових виробництв та створення нових робочих місць і підвищення зайнятості, а також збільшення бюджетних надходжень", – зазначив Гетманцев.