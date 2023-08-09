Рада відновить звітування партій про фінансову діяльність та майно

Верховна Рада має намір повернути звіти політичних сил про майно, доходи, витрати та фінансові зобов’язання.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, відповідний законопроєкт №9419-1 про внесення змін до деяких законів щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичну партію, удосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій у першому читанні підтримав 291 народний депутат.

Законопроєкт пропонує встановити, що звіти політичних партій про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру, які не були подані політичними партіями за попередні звітні періоди під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню COVID-19, передбачених карантином, а також період дії правового режиму військового стану, подаються до Національного агентства з питань запобігання корупції не пізніше ніж на 120 день з дня набрання чинності цього закону, передає Інтерфакс-Україна.

У документі зазначається, що в періоди дії заходів щодо запобігання виникненню та розповсюдженню коронірусної хвороби COVID-19, передбачених карантином, правового режиму військового стану, а також протягом 119 днів з дня набрання чинності цим законом не застосовується встановлена законом відповідальність за ненадання або несвоєчасне надання звітів політичних партій.

Законопроєкт пропонує встановити, що НАЗК відновлює роботу Єдиного державного реєстру звіту політичних партій негайно, але не пізніше дня набрання чинності цього закону.

Документ також передбачає, що політична партія звільняється від встановленої законом відповідальності за надання неповної інформації у звіті у разі неможливості виконання такого зобов'язання належним чином.

Зокрема, підставами неможливості виконання належним чином політичної партії зобов'язання відображати повну інформацію у звіті є підтверджена документально втрата (знищення або пошкодження) первинних документів, комп'ютерного та іншого обладнання внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, викликаних військовою агресією Російською Федерацією чи перебування їх у територіях, де ведуться (велися) бойові дії.