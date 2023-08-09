Rheinmetall купив у Бельгії 30 танків Leopard для України, – ЗМІ

Німецький концерн Rheinmetall готується направити Україні нову партію танків, які цього разу закупив у Бельгії.

Як повідомив телеканал RTBF, Rheinmetall придбав півсотні списаних танків Leopard 1 у компанії OIP Land Systems, яка займається обладнанням для оборонної та космічної техніки, передає Інтерфакс-Україна.

Глава OIP Land Systems Фредді Верслуїс заявив британській The Guardian про продаж 49 танків "іншому європейському уряду", який він відмовився називати, як і вказувати розмір угоди, посилаючись на умову конфіденційності, передбачену контрактом.

Куплену в Бельгії техніку буде переоснащено в Німеччині, а потім використано в Україні. Очікується, що відновити повністю придатними до бою можна буде близько 30 машин.

Leopard 1 є попередником танка Leopard 2, який уже експортувався до України. За даними каналу, спочатку Rheinmetall хотів придбати танки в Швейцарії, але чинний там закон про нейтралітет перешкодив реалізації угоди.