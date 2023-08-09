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Новини Макроекономіка
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дефляція (18) інфляція (610) ціни (2974) Держстат (1376)

Ціни знизилися: Держстат зафіксував дефляцію вперше з початку великої війни

Новини БізнесЦензор Макроекономіка

продукты,цены

Споживчі ціни в Україні у липні 2023 року знизилися на 0,6%, порівняно з попереднім календарним місяцем, після зростання на 0,8% у червні, 0,5% – у травні та 0,2% – у квітні.

За даними Державної служби статистики, дефляцію (зниження споживчих цін) зафіксували вперше із серпня 2021 року.

Базова інфляція в липні порівняно з червнем не змінилася, з початку року вона склала 3,2%.

Водночас у річному вимірі за підсумками липня інфляція сповільнилася до 11,3%, порівняно із 12,8% за підсумками червня, 15,3% за підсумками травня, 17,9% – за підсумками квітня, 21,3% – за підсумками березня, 24,9% – за підсумками лютого та 26,6% – за підсумками 2022 року.

З початку року ціни зросли на 4%.

Ціни знизилися: Держстат зафіксував дефляцію вперше з початку великої війни 01

За підрахунками Держстату, у липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,9%.

Найбільше (на 18,2%) подешевшали овочі. На 7,6-0,4% знизилися ціни на яйця, продукти переробки зернових, рис, фрукти, сало, соняшникову олію, кисломолочну продукцію. Водночас на 1,4-0,5% зросли ціни на м'ясо та м'ясопродукти, цукор, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,5%, алкогольні напої – на 0,6%.

Ціни на транспорт зросли на 2,7% в основному через підвищення цін на паливо та мастила на 7,3%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,3%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 5,8%.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+16
АДРЕСА!!!!
Я мотнусь скупится туда где зафиксировали дефляцию.
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09.08.2023 16:52
+14
Який звіздьож, паливо здорожчали тож і ціни зростають
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09.08.2023 16:49
+10
капуста азірова
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09.08.2023 16:40
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капуста азірова
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09.08.2023 16:40 Відповісти
Який звіздьож, паливо здорожчали тож і ціни зростають
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09.08.2023 16:49 Відповісти
Да. Топливо и электроэнергия для бизнеса. От них пойдет все остально
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09.08.2023 21:33 Відповісти
АДРЕСА!!!!
Я мотнусь скупится туда где зафиксировали дефляцию.
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09.08.2023 16:52 Відповісти
Ой, я щось пропустив?
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09.08.2023 18:19 Відповісти
Кінець епохи бідності від неЛоха боНевтіковича 😏
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09.08.2023 22:24 Відповісти
Пишуть для писання
Сезон зрозуміло ціни на сезонні овочі і інші продукти знизились
Через місяць будуть писать /овочі дорожчають караул/
Борщевий набор подорожчав ай ай !
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09.08.2023 17:13 Відповісти
Воно канешна добре, але для инфляції потрібен попит на ринку на товари та послуги, а як що купівельна спроможність дибає но 0, то тоді, канешна - дефляція! НБУ і Кабміну - СЛАВА!
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09.08.2023 17:14 Відповісти
Піду нарешті скумбрією закуплюсь!
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09.08.2023 18:01 Відповісти
По вісім гривень?
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09.08.2023 18:33 Відповісти
кажуть же ж дефляція! буду шукати хоча б по 7,95!
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09.08.2023 19:45 Відповісти
Ааааааа... Отам за рогом в АТБ кажуть була
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09.08.2023 19:51 Відповісти
За 10 грамів...
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10.08.2023 11:01 Відповісти
Саме тому, в обіход надішла велика кількість грошей великого номіналу, що підтверджує факт уповільнення інфляції.
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09.08.2023 18:14 Відповісти
Так під осінь ціни на овочі завжди знижуються. Яка дефляція?
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09.08.2023 18:32 Відповісти
В харчевнях кабміна та вру пішла дефляція
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09.08.2023 18:44 Відповісти
Орнул. Вы бы зимой дефляцию сделали на овози и фрукты. Просто за ослов считают
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09.08.2023 20:44 Відповісти
0,5-0,6-0,8% в маркетах знижки -40...-60% на кінець строку реалізації - оце справжня дефляція!
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09.08.2023 20:59 Відповісти
Отэто звиздят! Ця ,,дэржавна служба статыстыкы" по магазинам и базарам хоть раз заглядывала?
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09.08.2023 21:15 Відповісти
 
 