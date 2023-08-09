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Рада ухвалила новий закон про державні резерви

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госрезерв,резерв

Верховна Рада ухвалила новий закон "Про державні резерви".

Прийняття відповідного урядового законопроєкту №9079 у другому читанні та в цілому підтримали 255 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Метою законопроєкту в пояснювальній записці вказано забезпечення реформування діючої на сьогодні системи державного матеріального резерву.

Законом передбачається удосконалити наступні аспекти:

  • розмежування державного матеріального резерву та мобілізаційного резерву, а також пропонується чітке визначення балансоутримувача як державного матеріального резерву так і балансоутримувачів мобілізаційного резерву та надати повноваження центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів з перевірки наявності матеріальних цінностей державних резервів;
  • передбачити оновлені принципи та напрями формування номенклатури матеріальних цінностей;
  • законодавчо закріпити поняття резервування, порядок та критерії відбору резервантів;
  • удосконалити порядок проведення освіження матеріальних цінностей;
  • передбачити можливість зберігання палива на території країн Європи;
  • пропонується варіант штрафних санкцій, який надасть змогу посилити відповідальність та дозволить дисциплінувати суб’єктів господарювання;
  • передбачити, що рішення про застосування фінансових санкцій є виконавчим документом;
  • звільнити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів від сплати судового збору;
  • створити захищену автоматизовану базу даних, відповідно до якої здійснюються зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення інформації, та формування звітності, з дотриманням вимог законодавства, яким врегульовано питання доступу до інформації з обмеженим доступом.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила вказаний законопроєкт у першому читанні 10 квітня.

Автор: Михайло Орлюк
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це про ті, що миши поїли?
і що характерно, ніхто не покараний.
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09.08.2023 16:19 Відповісти

З мови зняли.
А як можна покарати мишей, та ще й з таким апетитом...
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09.08.2023 18:18 Відповісти
І що, встановили на законодавчому рівні норми харчування до кожної окремо взятої миші?
Фантастика!
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09.08.2023 18:20 Відповісти
 
 