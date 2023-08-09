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Рада розширила пільги для бізнесу у непрацюючому законі про "інвестнянь"

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инвестиции

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні", відомого як "закон про інвестнянь".

Прийняття відповідного урядового законопроєкту №8138 у другому читанні та в цілому підтримали 260 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Документом передбачається:

  • запровадження нової форми державної підтримки для інвесторів, а саме часткової компенсації вартості будівництва об’єктів суміжної інфраструктури;
  • впровадження можливості інвестору розпочати реалізацію проекту до укладання спеціального інвестиційного договору та внести інвестиції на передпроєктні роботи (підготовка документації, купівля земельної ділянки тощо) в обсязі 25% від вартості загального розміру значних інвестицій;
  • зменшити вимоги щодо розміру значних інвестицій до 12 млн євро та кількості створених нових робочих місць – з 80 до 50 впродовж строку реалізації інвестиційного проєкту, що мало б розширити коло потенційних інвесторів;
  • встановлення часових можливостей для доопрацювання, а не повернення поданих інвестором документів та спеціального інвестиційного договору (не більше двох місяців).

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Як повідомлялося, відповідний законопроєкт уряд схвалив у жовтні 2022 року. Верховна Рада проголосувала за його прийняття у першому читанні у квітні 2023 року.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук пояснював, що запропоновані зміни дозволять брати участь у програмі "інвестнянь" не лише великим, а й середнім інвесторам. 

Станом на лютий 2023 року з початку дії закону "про інвестнянь" надійшло лише п'ять заявок на реалізацію великих інвестиційних проектів із запланованим фінансуванням 11 млрд грн, проте обсяг залучених інвестицій був нульовим.

Перші три заявки надійшли від агрохолдингу "Астарта-Київ", виробника теплоізоляції ТОВ "ОБІО" та підприємства "Інтерпайп Ніко Тьюб". Наприкінці минулого року заявки на участь у програмі також подали гірськолижні курорти ТОВ "Буковель" та ТОВ "Славські".

Нагадаємо, 10 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні". Він передбачає надання державної підтримки українським та іноземним інвесторам із загальною сумою інвестицій від 20 млн євро.

У лютому 2020 року на Економічному форумі в Давосі президент Володимир Зеленський анонсував низку заходів, покликаних залучити іноземних інвесторів. Зокрема, тоді йшлося про можливість отримати персональну "інвестиційну няню" від уряду та прямі інвестиційні договори з державою для проектів з інвестиціями понад $100 млн.

Автор: Михайло Орлюк
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Уй@бки зелені.
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09.08.2023 16:00 Відповісти
Бізнесу не потрібні ваші "няні" , бізнесу потрібно прибрати засилля корупціонерів -чиновників та силовиків
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09.08.2023 16:06 Відповісти
такі пільги вже що я що моя жінка закриваємо ФОПи ...
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09.08.2023 16:23 Відповісти
Мелко работают,надо-принёс доллар-получи няню.Так чиновники всех знакомых и родных пристроят на хлебные места.
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09.08.2023 17:40 Відповісти
Этот закон от умственно неполноценных долбо#@ов.
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09.08.2023 18:48 Відповісти
Ну да.
Це закон дуже жадібних до грошей депутатів, які голосували за гроші лоббістський закон.
Будуть гроші державного бюджету видавати тим, хто занесе в ОПу потрібну сумму.
Навіть тут у списку "первоочереднеків"- Гірськолижні курорти!!!
Війна, а зелені як завжди качають гроші
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09.08.2023 23:13 Відповісти
Зовсім хворі люди у нас в ВР.
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09.08.2023 20:15 Відповісти
Заявки на допомогу інвестнань від підприємств пінчука та коломойського - це взагалі смішно. Хтось може повірити, що головним спонсорам влади без інвестнянь в Україні ну ніяк?
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09.08.2023 20:49 Відповісти
Перестаньте красти, довбодятли, і будуть вам інвестиції...
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09.08.2023 22:53 Відповісти
 
 