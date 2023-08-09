Рада розширила пільги для бізнесу у непрацюючому законі про "інвестнянь"

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні", відомого як "закон про інвестнянь".

Прийняття відповідного урядового законопроєкту №8138 у другому читанні та в цілому підтримали 260 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Документом передбачається:

запровадження нової форми державної підтримки для інвесторів, а саме часткової компенсації вартості будівництва об’єктів суміжної інфраструктури;

впровадження можливості інвестору розпочати реалізацію проекту до укладання спеціального інвестиційного договору та внести інвестиції на передпроєктні роботи (підготовка документації, купівля земельної ділянки тощо) в обсязі 25% від вартості загального розміру значних інвестицій;

зменшити вимоги щодо розміру значних інвестицій до 12 млн євро та кількості створених нових робочих місць – з 80 до 50 впродовж строку реалізації інвестиційного проєкту, що мало б розширити коло потенційних інвесторів;

встановлення часових можливостей для доопрацювання, а не повернення поданих інвестором документів та спеціального інвестиційного договору (не більше двох місяців).

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Як повідомлялося, відповідний законопроєкт уряд схвалив у жовтні 2022 року. Верховна Рада проголосувала за його прийняття у першому читанні у квітні 2023 року.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук пояснював, що запропоновані зміни дозволять брати участь у програмі "інвестнянь" не лише великим, а й середнім інвесторам.

Станом на лютий 2023 року з початку дії закону "про інвестнянь" надійшло лише п'ять заявок на реалізацію великих інвестиційних проектів із запланованим фінансуванням 11 млрд грн, проте обсяг залучених інвестицій був нульовим.

Перші три заявки надійшли від агрохолдингу "Астарта-Київ", виробника теплоізоляції ТОВ "ОБІО" та підприємства "Інтерпайп Ніко Тьюб". Наприкінці минулого року заявки на участь у програмі також подали гірськолижні курорти ТОВ "Буковель" та ТОВ "Славські".

Нагадаємо, 10 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні". Він передбачає надання державної підтримки українським та іноземним інвесторам із загальною сумою інвестицій від 20 млн євро.

У лютому 2020 року на Економічному форумі в Давосі президент Володимир Зеленський анонсував низку заходів, покликаних залучити іноземних інвесторів. Зокрема, тоді йшлося про можливість отримати персональну "інвестиційну няню" від уряду та прямі інвестиційні договори з державою для проектів з інвестиціями понад $100 млн.