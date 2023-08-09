Рада створила слідчу комісію для розслідування держзакупівель під час війни
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Верховна Рада вирішила створити Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні публічних закупівель під час дії воєнного стану.
Відповідну постанову №9555 підтримав 271 нардеп, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Очолить ТСК народний депутат Володимир Цабаль ("Голос").
Необхідність створення такої комісії автори постанови пояснюють суспільним резонансом, якого набула інформація щодо можливих порушень законодавства та зловживань при здійсненні публічних закупівель.
"Складна соціально-економічна ситуація в країні, недотримання пріоритетного фінансування сектору оборони та безпеки створює напругу у суспільстві, особливо щодо порушень під час використання публічних коштів: коштів місцевих бюджетів та державного бюджету", – зазначається у пояснювальній записці до проєкту документа.
Будь ласка, зачекайте...
безугла, так гарно справилась у всіх комісіях.
і танцює красиво.
чому, її більше, не беруть?
А для тих деребанщиків ВІЙСЬКОВОГО БЮДЖЕТУ, котрі продумано, свідомо та навмисно вивели мільярдні кошти на зброю, яку так і не отримала УКРАЇНА, має бути створена РОЗСТРІЛЬНА КОМАНДА...!!!
Допитали, виявили підписантів цих контрактів, вияснили. що держава не отримала ЖОДНОЇ ЗБРОЇ ПО ЦИХ КОНТРАКТАХ, конфіскували усе майно і розстріляли усю сімю по ланцюжку до останньої мерзоти...!!!
З за цієї деребанно-мародерної мерзоти військового БЮДЖЕТУ і не отриманої вчасно зброї та засобів захисту, ПОЛЯГЛИ ТИСЯЧІ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ...!!!
ОПРАВДАННЯ НЕ МОЖЕ БУТИ...!!!
При усіх міністерствах є ЮРИДИЧНІ та АНАЛІТИЧНІ СЛУЖБИ, котрі ЗОБОВЯЗАНІ РЕТЕЛЬНО ПЕРЕВІРЯТИ УСЮ ІНФОРМАЦІЮ про тих з ким укладають мільйонні угоди на поставку ОЗБРОЄННЯ та у випадку будь якої підозри у зриві таких поставок на МІЛЬЙОННІ КОНТРАКТИ давати запити на перевірку в СБУ та ВКУ ще до підписання таких контрактів...!!!
ВСЕ ІНШЕ, ЛИШЕ ВІД ЛУКАВОГО...!!!