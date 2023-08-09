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Рада створила слідчу комісію для розслідування держзакупівель під час війни

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бронежилет

Верховна Рада вирішила створити Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні публічних закупівель під час дії воєнного стану.

Відповідну постанову №9555 підтримав 271 нардеп, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Очолить ТСК народний депутат Володимир Цабаль ("Голос").

Необхідність створення такої комісії автори постанови пояснюють суспільним резонансом, якого набула інформація щодо можливих порушень законодавства та зловживань при здійсненні публічних закупівель.

"Складна соціально-економічна ситуація в країні, недотримання пріоритетного фінансування сектору оборони та безпеки створює напругу у суспільстві, особливо щодо порушень під час використання публічних коштів: коштів місцевих бюджетів та державного бюджету", – зазначається у пояснювальній записці до проєкту документа.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+4
Скільки вже цих комісій, і завірянь, що все чисто, прозоро, і нема ніякої корупції. Сам Рєзніков клявся, що бряхня про яйка за 17 гривень. Доказали, що бреше він. Ну і що? Сидить в тому самому місці, і випромінює оптимізм і посмішки на кожен об'єктив. Все в нього добре. І бізнес теж. Кожен що не день спливають нові факти польоту грошей не на Армію, а в кишені Зельоних.
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09.08.2023 16:07
+3
//......як все у влади добре...і схеми...і якщо що так створемо комісію...а там видно буде...
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09.08.2023 16:05
+3
ну, не знаю.
безугла, так гарно справилась у всіх комісіях.
і танцює красиво.
чому, її більше, не беруть?
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09.08.2023 16:22
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//......як все у влади добре...і схеми...і якщо що так створемо комісію...а там видно буде...
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09.08.2023 16:05 Відповісти
це вони типу мають вийти на самих себе....як дістала вже ця країна.... країна яка вибирає 30 років підряд як не злодіїв то бандюг то Шарікових...
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09.08.2023 16:25 Відповісти
Під час реконструкції сходів від Десятинного провулку до вулиці Гончарної, а також благоустрою на Андріївському узвозу розтратили 1,4 мільйона гривень.
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09.08.2023 16:07 Відповісти
Скільки вже цих комісій, і завірянь, що все чисто, прозоро, і нема ніякої корупції. Сам Рєзніков клявся, що бряхня про яйка за 17 гривень. Доказали, що бреше він. Ну і що? Сидить в тому самому місці, і випромінює оптимізм і посмішки на кожен об'єктив. Все в нього добре. І бізнес теж. Кожен що не день спливають нові факти польоту грошей не на Армію, а в кишені Зельоних.
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09.08.2023 16:07 Відповісти
Цей Цабаль був одним із ініціаторів з "Фас!" Їрмака ЗАБОРОНИ повернення доплати військовим 30 грн. Думай-те.
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09.08.2023 16:08 Відповісти
Єрмак це Дермак, але стосовно того що усі повинні отримувати доплати до своїх зарплат не вважаю вірним. От наприклад про це плачуться нацгвардійці що охороняють наше підприємство котрі мають оклад у рядового на руки у 21 тисячу гривень, але своїм життям вони ризикують не більше ніж звичайні робітники, тож за що їм додатково сплачувати ще 30 тисяч?! За те що вони зі зброєю та мають куди сховатися при повітряній тривозі на відміну від працівників підприємства котрим нічого на такий випадок окремо не будували?! Я під час виконання подібних обов'язків у радянській армії взагалі нічого не отримував окрім пари рублів на підшиву та засоби гігієни!!!
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09.08.2023 16:16 Відповісти
Думаю що початок використання саме касетних *********** проти рашистів сприяє збільшенню кількості їх поранених, і це для нас добре!!!
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09.08.2023 16:09 Відповісти
ну, не знаю.
безугла, так гарно справилась у всіх комісіях.
і танцює красиво.
чому, її більше, не беруть?
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09.08.2023 16:22 Відповісти
Правильно. Потрібно підсилювати акценти, а то голос мадмуазель Ярової звучить не переконливо, не вистачає гніву. І взагалі, рішення комісії вже є потрібно його легалізувати негайно, а то переловлять депутатів служок Мідаса
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09.08.2023 17:32 Відповісти
А чому РАДА не виступила з пропозицією створити ВІЙСЬКОВИЙ ТРИБУНАЛ для корупціонерів, деребанщиків ДЕРЖАВНОГО та ВІЙСЬКОВОГО БЮДЖЕТІВ, та кацапомодих бомжів-зрадників та сєпарів-колаборантів підоросії, сволоту-активістів злодіїв, мародерів та вбивць з піонерського-комсомолу вкпб, нагуляну мерзоту байстрюків, котру відловлювали та збирали по усіх дітдомах голодних та холодних мухосранськів урала, сибіру, півночі, заполярья та камчатки та ешелонами завозили 50 років для інфікування та асиміляції УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА...!!!

А для тих деребанщиків ВІЙСЬКОВОГО БЮДЖЕТУ, котрі продумано, свідомо та навмисно вивели мільярдні кошти на зброю, яку так і не отримала УКРАЇНА, має бути створена РОЗСТРІЛЬНА КОМАНДА...!!!
Допитали, виявили підписантів цих контрактів, вияснили. що держава не отримала ЖОДНОЇ ЗБРОЇ ПО ЦИХ КОНТРАКТАХ, конфіскували усе майно і розстріляли усю сімю по ланцюжку до останньої мерзоти...!!!

З за цієї деребанно-мародерної мерзоти військового БЮДЖЕТУ і не отриманої вчасно зброї та засобів захисту, ПОЛЯГЛИ ТИСЯЧІ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ...!!!

ОПРАВДАННЯ НЕ МОЖЕ БУТИ...!!!
При усіх міністерствах є ЮРИДИЧНІ та АНАЛІТИЧНІ СЛУЖБИ, котрі ЗОБОВЯЗАНІ РЕТЕЛЬНО ПЕРЕВІРЯТИ УСЮ ІНФОРМАЦІЮ про тих з ким укладають мільйонні угоди на поставку ОЗБРОЄННЯ та у випадку будь якої підозри у зриві таких поставок на МІЛЬЙОННІ КОНТРАКТИ давати запити на перевірку в СБУ та ВКУ ще до підписання таких контрактів...!!!
ВСЕ ІНШЕ, ЛИШЕ ВІД ЛУКАВОГО...!!!
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09.08.2023 17:38 Відповісти
 
 