Рада створила слідчу комісію для розслідування держзакупівель під час війни

Верховна Рада вирішила створити Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні публічних закупівель під час дії воєнного стану.

Відповідну постанову №9555 підтримав 271 нардеп, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Очолить ТСК народний депутат Володимир Цабаль ("Голос").

Необхідність створення такої комісії автори постанови пояснюють суспільним резонансом, якого набула інформація щодо можливих порушень законодавства та зловживань при здійсненні публічних закупівель.

"Складна соціально-економічна ситуація в країні, недотримання пріоритетного фінансування сектору оборони та безпеки створює напругу у суспільстві, особливо щодо порушень під час використання публічних коштів: коштів місцевих бюджетів та державного бюджету", – зазначається у пояснювальній записці до проєкту документа.