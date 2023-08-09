Через санкції у Росії рекордно зросли ціни на таксі

Вартість поїздки на таксі в Росії зросла до максимуму за останні 10 років (з 2014 по 2023 рік).

За даними Росстату, у червні ціни зросли до 32,53 рубля з розрахунку на 1 км шляху, передає РБК.

Послуги таксі в Росії безперервно зростають з квітня 2021 року. Найбільше подорожчання за останні 10 років припало на першу половину 2023 року (+4,03%), випливає з даних Росстату.

За інформацією російського сервісу "ЧекІндекс", середній чек на таксі в Росії за перше півріччя становив 435 рублів, що на 4% більше за аналогічний період 2022 року. У Москві середній чек становив 771 рубль, збільшившись на 12%.

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Представник сервісу "Максим" Павло Стєнніков зазначає, що насправді ціни на таксі зросли значно більше, ніж вказує Росстат, – приблизно на 35% у регіонах і на 40% у Москві.

За його словами, серед причин подорожчання – зростання цін на автомобілі та їхнє обслуговування через санкції. Більшість автомобілів перевізники купили ще до пандемії, зараз термін їх експлуатації добігає кінця або вони вже вибули. Він додав, що навіть найбюджетніші машини, які ще три роки тому коштували до 1 млн рублів, зараз подорожчали мінімум на 1 млн рублів.

Стєнніков також зауважив, що у Росії значно зросла вартість життя, тому сервіси таксі вимушені підвищувати виплати водіям.

Представник сервісу "Сітімобіл" погодився, що вартість поїздки в таксі зросла через збільшення витрат на обслуговування машин та зростання витрат перевізників.

При цьому в майбутньому ціни продовжать зростати через підписаний Путіним наприкінці минулого року закон, що регулює роботу у сфері таксі, заявили співрозмовники РБК. Основні положення закону набирають чинності з 1 вересня.

У "Сітімобілі" заявили, що через новий закон і "складнощі, які прийдуть на ринок разом з ним", подорожчання послуг таксі становитиме до 30%.