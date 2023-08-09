Сплив строк давності: Суд закрив справу проти "Слуги народу" Камельчука за брехню в декларації

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) звільнила від відповідальності народного депутата від фракції "Слуги народу" Юрія Камельчука у справі про брехню в декларації у зв’язку зі спливом строків давності та закрила справу.

Таке рішення Апеляційна палата ВАКС ухвалила 9 серпня, повідомляє "Слово і діло".

"Клопотання захисника обвинуваченого Юрія Камельчука задовольнити. На підставі пункту 1 частини 1 статті 49 ККУ звільнити обвинуваченого Юрія Камельчука від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України у зв'язку із закінченням строків давності. Закрити кримінальне провадження за обвинуваченням Юрія Камельчука на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України", – оголосила рішення головуюча суддя Даниїла Чорненька.

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Як повідомлялося, 16 березня ВАКС виніс виправдальний вирок щодо Камельчука у зв’язку з недоведеністю в його діях складу кримінального правопорушення. Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляцію на це рішення суду. При цьому Камельчук затягував розгляд апеляції і декілька разів не з'являвся на засідання суду, за що Апеляційна палата ВАКС оштрафувала його на 5,4 тис. грн. У підсумку у справі спливли строки давності і адвокат Камельчука подав клопотання про звільнення від відповідальності через це.

Нагадаємо, у грудні 2022 року детективи НАБУ та СПА повідомили про підозру нардепу Юрію Камельчуку у внесенні недостовірних даних до електронної декларації за 2020 рік.

За даними слідства, він не вказав квартиру на Печерську у центрі Києва вартістю понад 3,6 млн грн, яка перебувала у нього в оренді з жовтня 2019 по жовтень 2021 років. Крім того, нардеп не зазначив дані про непогашений кредит перед банком на суму понад $48,8 тис.