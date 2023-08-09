Зеленський затвердив зміни до Митного кодексу для виконання вимог конвенції "Пан-Євро-Мед"

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Митного кодексу щодо приведення порядку визначення країни походження товару у відповідність із Митним кодексом Європейського Союзу та забезпечення реалізації угод України про вільну торгівлю".

Закон надійшов до Верховної Ради з підписом президента 9 серпня, свідчить інформація на сторінці відповідного законопроєкту №5353-д на сайті парламенту.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей закон у другому читанні 14 липня.

Голова Комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснював, що цей закон сприятиме спрощенню експортно-імпортних операцій та їх адміністрування шляхом впровадження альтернативних правил преференційного походження Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження, що дозволить імпортувати більш широкий перелік українських товарів до країн ЄС та товарів із цих країн до України за максимально низькими ставками мита або без сплати мита.

Нагадаємо, Україна стала повноправним учасником Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження з 1 лютого 2018 року.

Конвенція "Пан-Євро-Мед" є інструментом, розробленим Європейським Союзом для співпраці зі своїми торговими партнерами, а також останніх між собою.

Країни-учасниці Конвенції у межах угод про вільну торгівлю використовують ідентичні преференційні правила походження товарів. Так, товари, які набули статусу походження в одній з країн, можна використовувати у виробничих процесах у будь-якій з інших країн без втрати ними статусу походження.

Наразі Пан-Євро-Мед об'єднує країни ЄС, Туреччину, Албанію, Боснію та Герцеговину, Македонію, Сербію, Чорногорію, Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йорданію, Ліван, Марокко, Палестину, Сирію, Туніс, Фарерські острови, Молдову.