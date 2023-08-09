Валютний виторг від експорту чорних металів впав з початку року на 54%

Металургійні підприємства України у січні-липні поточного року зменшили надходження від експорту чорних металів на 53,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до $1,62 млрд.

За даними Державної митної служби, на чорні метали за цей період припало 7,44% загального обсягу надходжень від експорту товарів, тоді як за аналогічний період 2022 року – 13,61%, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, у липні надходження від експорту чорних металів зменшилися до $206,69 млн, порівняно із $277,80 млн у червні.

Водночас за сім місяців поточного року Україна збільшила імпорт аналогічної продукції на 51,8% – до $718,78 млн. У тому числі у липні ввезено такої продукції на $112,46 млн.

Крім того, у січні-липні Україна знизила експорт металевих виробів на 11,3% порівняно з сімома місяцями попереднього року – до $561,01 млн. У липні їх експортовано на $59,2 млн.

При цьому імпорт металевих виробів за сім місяців року зріс на 23,3% – до $432,91 млн. У липні до України завезли такої продукції на $73,7 млн.

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Як повідомлялося, надходження українських металургійних підприємств від експорту чорних металів у першому півріччі 2023 року впали на 56,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до $1,41 млрд.

Нагадаємо, металургійні підприємства України у 2022 році зменшили надходження від експорту чорних металів на 67,5% порівняно з 2021 роком – до $4,53 млрд. На чорні метали за цей період припало 10,26% загального обсягу надходжень від експорту товарів порівняно із 20,49% у 2021 році.