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Росія (11653) рубль (293) курс рубля (117)

Обвал рубля продовжується: курс російської валюти знову оновив мінімум із березня 2022 року (оновлено)

Новини БізнесЦензор Фінанси

рубль

Курс долара на Московській біржі продовжує падати, оновлюючи мінімуми з березня 2022 року.

Вдень у середу, 9 серпня, американська валюта торгувалася по 97,48 рубля, це рекорд з березня 2022 року, пише російська редакція Forbes.

В ході торгів обвал рубля продовжився. Станом на 16:33 за київським часом долар на Московській біржі подорожчав до 98,07 рубля, передає РБК. Вище за позначку 98 рублів долар не торгувався з 25 березня 2022 року.

Водночас євро зріс до 107,8650 рубля. Вище позначки 107 рубля за євро європейська валюта не піднімалася також з кінця березня минулого року.

Рубль з початку року впав на 40% і тепер стає однією з найслабших валют у світі. Експерт російської компанії "БКС Експрес" Михайло Зельцер пояснює ситуацію дисбалансом попиту та пропозиції валюти на ринку: "продавців валюти – дефіцит, а покупців – надлишок".

"При цьому реакція фінансової влади на події стримана, а це ще більше підігріває спекулятивний попит, і гра проти рубля продовжується", – констатує Зельцер.

На його думку, ще є шанс зупинити обвал рубля до досягнення психологічної планки 100 рублів за долар, але для цього російському центробанку треба було діяти "ще вчора".

Читайте також: Ціни на нафту і падіння рубля не врятують Путіна: Дефіцит бюджету Росії знову зростає

За даними Bloomberg, завдяки падінню курсу рубля уряд Росії сподівається отримати близько трильйона рублів ($11 млрд) додаткових нафтогазових доходів до кінця року, їх можуть спрямувати на покриття дефіциту федерального бюджету.

Раніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнавав, що падіння курсу рубля позитивно позначається на наповненні російського бюджету, влада не планує вживати заходів для його стримування.

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що падіння курсу рубля обумовлене динамікою зовнішньої торгівлі і назвала "теорією змови" припущення про умисне послаблення курсу, щоб наповнити російський держбюджет.

Однак перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+12

https://www.aliexpress.com/i/1005003390744154.html

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09.08.2023 17:03
+8
дійде до соточки фублей за долар? чи правильно спитати коли дійде до соточки фублей за долар?
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09.08.2023 15:41
+7
Щось більше наша гривня хвилює.
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09.08.2023 16:53
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дійде до соточки фублей за долар? чи правильно спитати коли дійде до соточки фублей за долар?
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09.08.2023 15:41 Відповісти
ну дійде і що ? у кацапні експортно орієнтована економіка.
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09.08.2023 16:57 Відповісти
Тобто кацапа за доляр купе більше фублей і це супер? Десь я це вже чув, мать від *****, який цю мульку впарює своєму недонароду.
Ну-ну
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09.08.2023 17:08 Відповісти
срати на кацапа, заможного кацапа, бо тільки він може купити собі іноземні(не китайські) товари, падає валютна виручка вони змушені опускати срубль щоб закрити видатки на війну.
писи кацапи нормально пережили падіння ***** в 14 році в 2 рази, тому фубль в 120 за вічнозелений то фігня. Проскакувала інфа що парашинці набрали рекордні суми кредитів у рупіях, тобто вони самі очікують падіння щоб зекономити
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09.08.2023 17:22 Відповісти
Якась у вас дивна економіка. А ті парашинці. що набрали кредитів. що? всі у доларах зарплатню отримують? Чим це їм вигідно падіння рубля? Та й це чисто псіхологична фігня. коли твоя зарплата чи пенсія рік тому була майже 200 дол. а тепер 100.
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09.08.2023 17:37 Відповісти
ну, якщо у тебе є заощадження у валюті і ти впевнений що рупія впаде, то гріх не набрати кредитів.
Ну стане пенсія 100 баксів і що ? якщо не зросте комуналка то до сраки скільки там той долар коштує, потім якщо що проіндексують.
повторюсь кацапня вже пережила падіння рупії в 2 рази, і нічого в 2 рази біднішою не стала
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09.08.2023 17:53 Відповісти
вигідно. тільки державі. щоб покрити дефіцит бюджету. а на насілєніє їм плювати. скажуть користуйтеся фубльом, нах вам цей піндосівський долар..
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09.08.2023 18:20 Відповісти
яких рупіях? Чому в рупіях?
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09.08.2023 20:39 Відповісти
а точно рупія вже дорожча за фубль
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09.08.2023 21:09 Відповісти
Экономика просто сократиться и заглохнет. Если денежная масса не вырастет.
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09.08.2023 17:24 Відповісти
Там вся недоэкономика держится на импотре, от военнки до ширпотреба
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09.08.2023 17:26 Відповісти
у них зараз профіцит торгового сальдо з січня по липень цього року = 25 лярдів доларів. це на 5 лярдів менше від минулорічного показника за такий самий період. тобто каци продають своїх товарів все ще більше, ніж купують. там навіть якщо фубль буде і 150, воєнка їхня не постраждає. ну а на насілєніє кремлівським плювати..
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09.08.2023 18:23 Відповісти
кацапи продають нафту а купують...все.
не розповідай тут фантастичні історії від ***** про профіцит. реальні дані засекретили і взяти їх немає звідки. а засекретили мабуть саме через профіцит
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09.08.2023 18:42 Відповісти
так отож, оскільки вірити їхнім росстатам - то себе не поважати.. проте поки не обвалять ціни на нафту чи поки кацам добряче не перекриють нафтовий краник, то вони ще будуть довго барахтатись з ракетами і снарядами.
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09.08.2023 20:06 Відповісти
Все выше

И выше,
И выше

Стремим мы польот

Наших крыл...
марш энтузазистов
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09.08.2023 17:06 Відповісти
Марш берлинских молодых рабочих, марш отрядов СА. Совдепы, как всегда, сперли мелодию у немцев.
https://vk.com/video3136872_166424272
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09.08.2023 19:11 Відповісти
Ракет би штук так 500 по мордору влупити,щоб вата нігде не почувала себе в безпеці,то долар швидко дійшов би до 200 і більше.Може й посипалось би там все
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09.08.2023 17:38 Відповісти
Про долар вже треба забувати - з центом змагатиметься.
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09.08.2023 18:13 Відповісти
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09.08.2023 16:35 Відповісти
Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду
(С)
А ведь уже начали, давеча одного "туриста" с болот персонал отеля стульями откиздил
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09.08.2023 16:57 Відповісти
Ну почему же одного ? Там прямо пошесть.
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09.08.2023 17:19 Відповісти
Щось більше наша гривня хвилює.
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09.08.2023 16:53 Відповісти
краще дивитись "что там у кацапов" коли у тебе курс зафіксований і тримається виключно на грантах та кредитах Заходу....
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09.08.2023 16:59 Відповісти
Угу..гранти не безкінечні, а кредити праонукам віддавати ще придеться
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09.08.2023 18:57 Відповісти
Сотка уже близко
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09.08.2023 16:54 Відповісти
хочу дожити до 250 рублей за 1 зелений...
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09.08.2023 16:55 Відповісти
"100" плєшивий не дасть (краще спалить всі резерви банка рососії) (імхо)
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09.08.2023 16:56 Відповісти
Падает сколько позволят. Значит им понадобились деньги.
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09.08.2023 16:59 Відповісти
Здешевлюють експорт. Халепа з валютними надходженнями.
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09.08.2023 17:01 Відповісти

https://www.aliexpress.com/i/1005003390744154.html

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09.08.2023 17:03 Відповісти
Вибачте, а з якого часу карбованець став "рубльом", в Українській мові? Був час, коли і на цінниках писали "кар.", замість руб.!
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09.08.2023 17:22 Відповісти
Ностальгія?
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09.08.2023 17:39 Відповісти
Мова до ностальгії, яке відношення мае?
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09.08.2023 18:14 Відповісти
Думаю звичайна гра на публіку, та ловля спекулянтів, доларів там поки вистачає, погасять і стаду це покажуть як перемогу над "ненавістним западом во главе с США"
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09.08.2023 17:50 Відповісти
А оці монети, які випустила в 2019 на росії Златоустівська майстерня теж в мордорі в ціні впали? Чи зросли?
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09.08.2023 18:19 Відповісти
На жаль, некритично для того, щоби перестали воювати.
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09.08.2023 19:11 Відповісти
У Рубля нет курса. Есть только путь...
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09.08.2023 19:21 Відповісти
На рашці грамотний економічний *блок*там *всем сестрам по серьгам*великим компаніям різні ніштяки,середнім і дрібним відпустили *вожжі*,населення також підкормлюють,щоб економіка *крутилась*,а населенням щоб не *рвонуло*.
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09.08.2023 19:49 Відповісти
А донарахування податку за попередні роки на 686 млрд. рублів - це також "ніштяки" для бізнесу?
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10.08.2023 06:54 Відповісти
Так це особистий *ніштяк*для крупних середніх,коли їм сказали скинутися добровільно,вони просікли що за це будуть особисті санкції(за фінансування війни)вони потребували закон їм пішли назустріч,тепер вони *подневольные*типу ну були не згідні нас заставили,відмазка від санкцій і лояльність силовиків.
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10.08.2023 10:41 Відповісти
Тобто відбір коштів, не важливо ким, як і для чого, по-вашому, це "ніштяк"?
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10.08.2023 10:47 Відповісти
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09.08.2023 20:17 Відповісти
- Послушай, Вань, купи юань, а то ру6ли - такая дрянь!
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09.08.2023 20:58 Відповісти
На Алиэкспресс 102 рубля за доллар. Но власти это выгодно. Доходы за продажу нефти и газа остаются в долларах. А зарплаты и пенсии в долларах падают. У государства появляются дополнительные деньги, которые направят на войну!

Проблемы начнутся, когда будет гиперинфляция, а сейчас это только на руку х-лу.
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09.08.2023 21:34 Відповісти
а чего это Р на фубле, с черточкой, как на баксе и инновалюте??? непорядок, должна быть просто скрепная Р!)))
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10.08.2023 08:18 Відповісти
 
 