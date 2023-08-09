Переїхав на Кіпр: Рада позбавила мандата ще одного нардепа від "Слуги народу"

Верховна Рада задовольнила заяву народного депутата від партії "Слуга народу", заступника голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрія Холодова про відмову від мандату.

Відповідну постанову №9575 підтримали 308 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Раніше журналісти з’ясували, що Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідує засідання Верховної Ради і не голосує. За даними журналістів, нардеп перебуває з сім’єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток.

Холодов має посвідку на проживання на Кіпрі, його дружина живе на острові, а його діти ходять до місцевої школи, а сам він регулярно літав туди ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Родина Холодова також володіє маєтком в елітному районі Відня, який було придбано у 2013 році за 6 млн євро. Крім того, дружина Холодова є кумою дружини Віктора Медведчука – Оксани Марченко.

Також журналісти виявили, що ще кандидатом у народні депутати Андрій Холодов багато часу проводив в Австрії, причому сукупна тривалість його перебування за кордоном була більшою, ніж дозволено вимогами законодавства щодо безперервного проживання кандидата в депутати в Україні протягом останніх п'яти років.

Після цього Холодов написав заяву про відмову від мандату, пояснивши рішення залишитися за кордоном турботою про здоров'я дружини.

В Україні сім'я депутата Холодова має стосунок до повного циклу дистрибуції сигарет – від оптової закупівлі у виробників (через фірму "Сіті Трейдинг Компані"), розповсюдження цих партій у кіоски (власник кіосків – "Київ Маркет Солюшн"), та роздрібного продажу у цих кіосках через дві фірми ("Віктрум" та "Інтертабако").

Як повідомлялося, раніше Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата із фракції "Слуга народу" Юрія Арістова, який написав заяву про відмову від мандата після відпочинку на Мальдівах.