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Антимонопольний комітет зможе проводити обшуки: Рада ухвалила закон

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амку

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України".

Прийняття відповідного законопроєкту №5431 у другому читанні та в цілому підтримали 258 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Згідно із пояснювальною запискою до законопроєкту, метою його ухвалення є проведення реформи законодавства про захист економічної конкуренції та вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету, відповідно до вимог Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.

Серед іншого, законопроєкт передбачає:

  • удосконалення механізмів контролю за концентраціями суб’єктів господарювання;
  • законодавче закріплення механізмів установлення пріоритетів діяльності Комітету;
  • визначення на законодавчому рівні порядку проведення перевірок суб’єктів господарювання;
  • вдосконалення механізмів звільнення від відповідальності для учасників антиконкурентних узгоджених дій (leniency);
  • запровадження інститутів врегулювання у справах (settlement);
  • вдосконалення порядку відшкодування шкоди, завданої порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції;
  • запровадження солідарної відповідальності відповідачів під час сплати штрафів;
  • забезпечення фінансової незалежності Антимонопольного комітету України.

Зокрема, закон значно розширює повноваження АМКУ, фактично наділяючи його функціями органів досудового розслідування.

Так, на підставі судового рішення господарського суду АМКУ під час проведення перевірок зможе отримувати безперешкодний доступ до приміщень підприємств, установ та організацій, до місць зберігання інформації, що перебуває у володінні та/або користуванні суб'єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування (комп’ютерів, серверів, сейфів тощо).

АМКУ зможе копіювати та/або одержувати копії такої інформації, накладати арешт або вилучати предмети чи інші носії інформації, документи, у тому числі їх оригінали, опломбовувати (опечатувати) приміщення.

Водночас при підготовці законопроєкту до другого читання депутати виключили деякі норми. Зокрема, щодо права АМКУ на підставі рішення господарського суду перевіряти місця проживання та інші володіння фізичних осіб, ця норма залишається лише для юридичних осіб.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні у липні 2021 року.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+12
пізда бізнесу в цій країні. Zeлені разом з кацапами демонтують Україну
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09.08.2023 13:48
+9
Очередная "силовая" структура со всеми вытекающими - званиями, зарплатой, ранней и гигантской пенсией. И "заработок" за счет давления никто не отменял. Ну и самое главное - в "окопы" не отправят. Пипец приближается семимильными шагами.
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09.08.2023 13:48
+7
Породили ще одного монстра якій буде завважати бізнесу.
Мало вам органів по боротьбі з корупцією?
НАБУ, НПУ, САП, НАПК, НАЗК, АРМА, ДБР,

ВАКС, СФР, СБУ (экон.блок).... ВАСУ...
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09.08.2023 14:03
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пізда бізнесу в цій країні. Zeлені разом з кацапами демонтують Україну
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09.08.2023 13:48 Відповісти
Лєнкіна подружка Піщанська проводитиме обшуки.
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09.08.2023 14:10 Відповісти
тобто ще один загін для маскі-шоу? про що ви бляха думаєте??
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09.08.2023 13:48 Відповісти
Очередная "силовая" структура со всеми вытекающими - званиями, зарплатой, ранней и гигантской пенсией. И "заработок" за счет давления никто не отменял. Ну и самое главное - в "окопы" не отправят. Пипец приближается семимильными шагами.
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09.08.2023 13:48 Відповісти
"- забезпечення фінансової незалежності Антимонопольного комітету України". Это про бизнес "на проверках" работников этой контры, а не про экономическую безопасность страны.
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09.08.2023 13:56 Відповісти
Породили ще одного монстра якій буде завважати бізнесу.
Мало вам органів по боротьбі з корупцією?
НАБУ, НПУ, САП, НАПК, НАЗК, АРМА, ДБР,

ВАКС, СФР, СБУ (экон.блок).... ВАСУ...
показати весь коментар
09.08.2023 14:03 Відповісти
І тепер вже АМКУ. Що цікаво, всі оці силові структури розраховані на 52 млн., ну добре 42 млн., ну нехай 39 млн. віртуального населення.
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09.08.2023 14:12 Відповісти
ще одних мародерів готують! ви вже заї...али свторювати мусорські контори!
все не нажруться ярмаки-зелінські
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09.08.2023 14:08 Відповісти
як в анекдоті - якщо я продаю свою продукцію по цінам вище ніж конкуренти - я монополіст!!!, штраф, обшук, покарання
я продаю свою продукцію ціною нижче конкурентів - я демпінгую. штраф, обшук, покарання
я продаю по цінам такі як в конкурентів - картель, я в змові. штраф, обшук покарання
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09.08.2023 14:12 Відповісти
мені цікаво, шо саме будуть шукати агенти антимонополісти?
які самі докази?
свобода підприємництва кажете?
так ось чому почали вкидати інфу про заборону виїзду, ще на десять років.
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09.08.2023 14:32 Відповісти
это полный ******!!!!!! скоро право устраивать обыски дадут ЖЕКам: просрочил квартплату - к тебе вломятся в квартиру со шмоном...
показати весь коментар
09.08.2023 16:46 Відповісти
 
 