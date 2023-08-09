Голова Мінфіну прокоментував ідею Офісу президента про зниження податків
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Ідея щодо зниження податків після війни може бути реалізована. Але не виключено, що це зробить вже інший уряд.
Про повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю для "Радіо Свобода".
"Звичайно, я поділяю таку позицію президента, підкреслюючи, що будь-які зміни потребують ретельних розрахунків і часу, який необхідний для цього. Президент це також розуміє. Він розуміє, що, умовно кажучи, зараз, коли ми на 50% залежні від наших партнерів, коли ми на рік залучаємо $42 млрд, партнери хочуть, щоб ми збирали податки у своїй власній країні. Це дуже важливо", – сказав він.
Утім, за словами Марченко, в Україні це не завжди розуміють і пропонують зробити "рай і звільнення від сплати оподаткування".
"Ні. Єдина можливість нам отримувати міжнародну допомогу – збирати податки. Тому що це ключовий меседж, який нам доносять постійно. Будете збирати податки ви – будемо переконувати платників податків ми. Це дуже принципові речі", – пояснив міністр.
"Після кінця війни повернемося до цього питання. Я думаю, що повернемося у будь-якому випадку. Може бути інший міністр фінансів, який зможе це питання реалізувати. Інший уряд. Багато зміниться", – додав Марченко.
Як повідомлялося, Верховна Рада 30 червня ухвалила закон про повернення довоєнних податків – це одне з зобов'язань України в рамках меморандуму з МВФ, так званий структурний маяк. Президент Володимир Зеленський підписав його 26 липні і з серпня він вступив у дію.
Законом скасовується для підприємців та ФОП ІІІ група можливість працювати на ставці єдиного податку у розмірі 2%.
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