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Мінфін готує бюджет війни на 2024 рік: Україна проситиме у партнерів мінімум $42 мільярди допомоги

Новини БізнесЦензор Фінанси

марченко,сергій

Частка міжнародної допомоги у державному бюджеті України на 2024 рік має бути не меншою, аніж цього року.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтервʼю Радіо Свобода.

"Зараз $42 мільярди у нас потреби в зовнішньому фінансуванні. На наступний рік ми плануємо не меншу суму. Чому? Тому що бюджет сектору безпеки і оборони ми будемо планувати на рівні 2023 року: 1,6 трильйона зараз. Але це ще не остаточна цифра. Це при тому, що податками ми збираємо 1 300 мільярдів. 1 600 мільярдів – це сектор безпеки і оборони. Це наші видатки, які ми маємо фінансувати самі. І тому зараз у мене жодних підстав немає, щоб подавати бюджет на сектор безпеки і оборони менший", – розповів Марченко.

Водночас голова Мінфіну визнав, що запланована фінансова допомога від партнерів – це "не даність", і не всі надходження від міжнародних партнерів підтверджені.

"Ніхто не гарантує допомогу. І навіть коли ми готували бюджет 2023 року, у нас не було впевненості, що в нас є під кожен з цих видатків договір допомоги. Так, ми зараз 2023 рік забезпечили. На 2024 рік поки що є розуміння лише, що в нас є допомога від ЄС – 50 мільярдів євро на чотири роки", – розповів Марченко.

Він висловив сподівання, що додаткові кошти вдасться залучити завдяки співпраці з МВФ, а також грантовій допомозі від США.

"Є МВФ, який нам допомагає зібрати ці зобов’язання. Сподіваюся, що будуть США. Дуже сподіваюся! Це дуже важливо. Тому що США дають грантову допомогу. Але це не даність. Це не даність. Вам ніхто не гарантує, що ви, Марченко, міністре фінансів, вже свою роботу зробили. Ні! Це щоденна робота з переконання, що так, ви маєте отримати один транш, інший транш, і від того, як у нас відбуваються події в країні, які навіть від мене можуть не залежати", – наголосив міністр.

Читайте також: Міжнародні партнери "з розумінням" ставляться до корупції в Україні, – Марченко

Голова Мінфіну також визнав, що корупційні скандали в Україні ускладнюють залучення міжнародної допомоги.

"Будь-який корупційний скандал – просто виникає шалена-шалена кількість запитань: що у вас там відбувається і чи не задумалися ви, можливо, наші кошти, наших платників податків вкрасти?!" – сказав Марченко.

Водночас він заявив, що за його особистими відчуттями, рівень корупції в Україні зараз найнижчий, а "корупція як явище зараз повністю під суспільним моніторингом".

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+9
5 000 000 державних службовців і їх сім"ї годувати (мусара, прокурори, судді, чиновники всіх рівнів і т.д.)
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09.08.2023 13:28
+8
Проситиме на "хачю дамой в монако" і яйця по 17 грн...
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09.08.2023 13:25
+3
Мінхфін пускай попросить дерьмака і зе некрасти ,і усьго усім хватить.
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09.08.2023 13:29
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Хоч би не втомилися готуватися клянчити гроші.
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09.08.2023 13:25 Відповісти
Проситиме на "хачю дамой в монако" і яйця по 17 грн...
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09.08.2023 13:25 Відповісти
5 000 000 державних службовців і їх сім"ї годувати (мусара, прокурори, судді, чиновники всіх рівнів і т.д.)
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09.08.2023 13:28 Відповісти
Мінхфін пускай попросить дерьмака і зе некрасти ,і усьго усім хватить.
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09.08.2023 13:29 Відповісти
а той мільярд доларів, які ви, курви офісні, вже вкрали у 2022, заплативши нібито за зброю для ЗСУ і ніх@я не отримавши, вже врахований в цих 42 мільярдах, чи ні?
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09.08.2023 14:10 Відповісти
депутатів і чінуш розделати на органи і продати.. хватить всім на все
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09.08.2023 14:10 Відповісти
Марченку треба було спочатку запитати у Буданова коли війна закінчиться, а потім планувати "бюджет війни", бо якось так виходить, що війна за Буданом вже мала закінчитись, а за Марченком виходить що ще у 2024 р. буде і хрін зна коли закінчиться.
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09.08.2023 14:25 Відповісти
..за 2-3 тижні
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12.08.2023 11:46 Відповісти
42 мильярди зовнішнього фінансування! Це без підвищення тарифів і цін на паливо. газ і електрику.. воно "скромно" мовчить.. Говорити треба правду, що буде важко і для чого потрібне підвищення тарифів на комуналку. Люди зрозуміють якщо буде розрахунок і правда. Йде війна - потрібно вижити і перемогти. А розповіді - дайте нам 42 мільярди ми на них серіал 95 кварталу знімемо - вас розірвуть.. Економити повинні всі. Всіляки колі котлєти з індійського округу -повинні камери в колонії опановувати..
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09.08.2023 14:30 Відповісти
Колись баба Юля розповідала цю схему - зайшли гроші, залишилось десь 5%, все інше вивели обратно. Ось звідки беруться батальйони Монако.
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09.08.2023 15:43 Відповісти
Ну...тепер вже точно всі ******** прокурорські зможуть дамой...в манако !))
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12.08.2023 11:47 Відповісти
 
 