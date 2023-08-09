Трипільська ТЕС "Центренерго" витратить 48 мільйонів на ремонт за завищеними цінами

Трипільська теплоелектростанція ПАТ "Центренерго" 1 серпня за результатами тендеру уклала угоду з фірмою "Спецтермомонтаж-Енерго" ("СТМ-Енерго") щодо капітального ремонту у частині відновлення комірок ВРП 330 кВ на 48 млн грн.

Про це свідчать дані у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

Цьогоріч мають відновити чотири пошкоджені внаслідок ракетних обстрілів комірки ВРП 330 кВ Трипільської ТЕС на Київщині. Підряд включає проєктування, яке виконає субпідрядник "Теплоелектропроект" ПАТ "Донбасенерго", але кошториси та підсумкову відомість ресурсів уже опублікували.

Зазначається, що ціни деяких матеріалів у ній вищі від ринку. Йдеться про кабелі та проводи, які в рази дорожчі від цін із відкритих джерел.

Наприклад, мідний контрольний кабель КВВГнг 19х2,5 замовили по 606 грн/м. Однак у червневому прайс-листі крупного постачальника "Укрпровід" він зазначений по 242 грн/м. Крім того, в квітні "НЕК "Укренерго" контрактувало такий кабель по 207 грн/м, що втричі дешевше.

Радіочастотний коаксіальний кабель РК-75-7,2-а60П для систем телебачення обійдеться у 241 грн/м. В інтернет-магазинах він продається по 41-46 грн/м, тобто вп’ятеро дешевше.

Алюмінієвий силовий кабель АВВГнг 4х35 придбали по 479 грн/м. В інтернет-магазинах його можна знайти у продажу по 99-153 грн, що втричі дешевше. Крім того, у червні ПАТ "Черкасиобленерго" замовляло його по 107 грн/м, тобто принаймні вчетверо дешевше.

Загалом на кабелі та проводи піде 4,24 млн грн. А якби їх замовляли за середніми ринковими цінами, то витратили б десь на 2,83 млн грн менше. За цю суму можна, наприклад, купити автомобіль Мерседес.

Крім того, ізолятори ПС-70 замовили по 1 346 грн. На ринку їх можна знайти по 727 грн, що майже вдвічі дешевше. А в квітні ПрАТ "Рівнеобленерго" замовило ізолятори ПС-70Е по 455 грн без ПДВ, що втричі дешевше. Маркування "Е" – це індекс модернізації.

Єдиним суперником була "Науково-технічна компанія Енпаселектро", яка пропонувала трохи нижчу ціну. Однак її відхилили, бо вона, серед іншого, не мала дозволів та ліцензій на низку видів робіт.

Столичним "СТМ-Енерго" володіє та керує Андрій Онупрієнко з Харківщини. Загалом з 2017 року фірма натендерила 1,11 млрд грн переважно в Трипільської ТЕС.