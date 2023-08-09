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Мінфін (2678) чиновник, урядовець (62) держслужбовці (95)

Кількість чиновників в Україні зменшилась за пів року майже на 3 тисячі

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портфель,должность

Станом на 1 липня 2023 року у 107 органах державної влади фактично працює 173,1 тис. осіб. Упродовж першого півріччя року кількість працівників скоротилася на 2,7 тис. осіб.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За словами заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева, в умовах воєнного стану ресурси держави мають бути спрямовані на забезпечення якості й ефективності діяльності державних службовців.

"Звісно, вкрай назріла потреба реформи держуправління в частині перегляду функцій тих чи інших державних органів та оптимізації чисельності за результатами функціонального аналізу. Однак прийняття концептуальних змін має базуватись на розумній кадровій політиці для ефективного використання фінансових ресурсів та подальшого забезпечення функціонування якісної державної служби", ‒ зазначив він.

Як повідомлялося, за даними Національного агентства з питань державної служби (НАДС), у 2022 році було звільнено 30,4 тис. держслужбовців та призначено 26,8 тис. держслужбовців.

Автор: Юлiя Недашківська
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