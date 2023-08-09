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митниця (740) Марченко Сергій (213) Державна митна служба (353)

Міністр фінансів Марченко розповів, хто неофіційно контролює українську митницю

Новини БізнесЦензор Влада

марченко,сергій

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що "негласний контроль над митницею здійснюють правоохоронні органи".

Про це він повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода.

На питання, які саме правоохоронні органи контролюють митницю, міністр відповів "усі", просто "одні меншою мірою, інші більшою мірою".

"Найбільший вплив на митницю мають представники правоохоронних органів, я не буду їх називати. Можете перелічити всі, от ви можете перелічити всі правоохоронні органи України – всі вони мають безпосереднє відношення до митниці", – заявив Марченко.

На запитання, чи має вплив на митницю заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, який курує роботу правоохоронних органів, Марченко відповів, що він не може сказати, якою є роль Татарова.

"Я не можу сказати, яка роль Татарова в цих процесах. Тому що я не можу ідентифікувати. Я не спілкуюся безпосередньо з паном Татаровим. Можливо, по якихось питаннях у нас є спілкування. Але конкретно по цих питаннях я з ним не спілкуюся", – зазначив урядовець.

Згідно з положеннями Кабміну, Державна митна служба, як і Державна податкова служба координуються Кабінетом міністрів через міністра фінансів.

Автор: Юлiя Недашківська
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Можливо, по якихось питаннях у нас є спілкування. Джерело: https://biz.censor.net/n3436307 Цікаво: це по яким? (розкрийте тєму докладніше!?)
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09.08.2023 13:42 Відповісти
" неофіційний" контроль державного органу - це щось про велику мафію чи двовладдя...
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09.08.2023 17:06 Відповісти
Скільки суддівських перевертнів, як гадили в Україні на догоду московітів та їх ригоАналів, тепер утримується ПОЖИТТЄВО за рахунок Українців!?! Мінфін знає з Пенсійним фондом та добропорядними суддівськими оборудками!!
https://www.slidstvo.info/news/pid-chas-povnomasshtabnoi-viyny-suddia-komunist-otrymav-pozhyttievi-vyplaty-vid-ukrainy/

Кари, перевертням в суддівських та попівських мантіях, страшної кари!
Слава Україні!
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09.08.2023 18:09 Відповісти
це антидержавне офісне кубло можна лише спалити к чортам, щось змітити там вже неможливо
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09.08.2023 18:18 Відповісти
а про що може говорити міністр фінансів і мент у відставці який повяз у корупціїї і якого тримає єрмак якого тримає зеленський! про що вони можуть говорити взагалі? чому цензор не уточнить дане питання у марченка?
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10.08.2023 16:15 Відповісти
 
 