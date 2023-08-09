За три роки в Україні викрали понад 14 тисяч авто. Які марки викрадають найчастіше

За останні три роки в Україні зафіксували понад 14,2 тисячі випадків викрадення авто. Пік викрадень припав на 2022 рік – 10,4 тисячі випадків або 73% від усього звітного періоду.

Водночас цьогоріч поки що зберігається звична для попередніх років динаміка. За шість місяців 2023 року було викрадено 809 автівок, повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Найбільше автоугонів зафіксували на Донеччині – 2,7 тисячі за три роки. Друге і третє місце у цьому рейтингу посідають Луганська і Запорізька області – 1,9 тисячі та 1,5 тисячі випадків відповідно. Найменша кількість викрадень сталася на Івано-Франківщині, де з 2020 року офіційно зникло лише 46 авто.

Найчастіше в Україні викрадають легкові та вантажні автомобілі, а також мотоцикли – на ці транспортні засоби припадає більше 12,2 тисяч угонів. Водночас найбільш "екзотичною" категорією є тракторні причепи – з 2020 року їх було викрадено лише 34.

Найпопулярнішою маркою серед автовикрадачів протягом останніх трьох років є ВАЗ – 2,3 тис. автівок, або 16% від усієї кількості.

Крім того, у 2020-2021 роках попитом серед автокрадіїв користувалися також автомобілі Hyundai та Toyota, а у 2022 році – Renault і Volkswagen. При цьому, останній бренд разом з Mercedes також входить до топ-3 марок автівок, затребуваних у злочинців у 2023 році.

Що стосується моделей, то найчастіше від рук автовикрадачів страждали власники ВАЗ-2107, 21063 та 21099, Daewoo Lanos, Volkswagen Passat і Renault Duster. За три роки було викрадено 1034 згаданих вище автомобілів, але більша частина з них потрапила у відповідні поліцейські орієнтування торік.

Утім, у більш ранні періоди наймасовішими були інші моделі автівок. Наприклад, у 2020 році найчастіше викрадали Hyundai Tucson (27 автомобілів), а у 2021 році – Hyundai Santa Fe (56 автомобілів).