Зеленський дозволив проводити збори ОСББ онлайн
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Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №7029, який спрощує управління багатоквартирними будинками.
Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
Зокрема, спрощення управління полягає в можливості використання електронних інструментів та електронного цифрового підпису.
Серед нововведень, передбачених документом:
- запроваджується можливість використовувати електронні підписи (ЕП) під час голосування,
- створюється можливість брати участь у зборах "дистанційно",
- зменшується більшість голосів, необхідних для прийняття рішень, до 50%+,
- ОСББ звільняються від необхідності нотаріально посвідчувати підписи на документах для вчинення реєстраційних дій,
- скасовується потреба при цьому змінювати чинні статути ОСББ.
Як повідомлялося, відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила 14 липня. Зазначалося, що ухвалення документу дозволить прискорити процедуру скликання зборів співвласників багатоквартирних будинків та прийняття важливих рішень, що стосуються, зокрема, відновлення.
Топ коментарі
+5 Денис Александров 4c9f772b
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+2 Маск13
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+2 MrStepanovM
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Будь ласка, зачекайте...
быдлейшийхудший вариант, согласно Дарвину.
Коли це Зе клоун щось поліпшував, окрім банківських рахунків олігархів і свої.
Мова іде про багатоквартирний будинок. Сусіди зліва, зправа, знизу, зверху. Тому опалення відключити проблемно, газ, воду, так само.
Якщо когось не влаштовує, той переселяється у приватний будинок садибного типу.
Або "таунхауз", але там те жпросто не буде.
Не можна розхитати системи благоустрою у багатоквартирному будинку з-за однієї квартири.
Тим і відмінний багатоквартирний дім на 150 помешкань від одноквартирного будинка садибного типу.
І навіть у індивідуальному будинку не підключать газ без димовідводів.
" ... как минимум они должны полностью оплачиваться государством раз так сделали".
Ви хочеш каналізацію перекрити у багатоквартирному будинку ??
Опалення ? Воду ? Електрику ??
"Квартплата" зараз називається "витрати на утримання будинка і прибудинкової території". Ваш обов*язок, а не "хочу-не-хочу". Або продавайте свій пай і переселяйтесь у приватний будинок садибного типу.
Спустити пробку по каналіз. прубі до окремої квартири, це не те саме, що повністю переробити окремий відвід канал. труби з 6 поверху. Це чергова маячня.
хоспаді ... незнання законів ... Йдете у ЖЕД, пишете заяву, щоб вам не надавали послугу, перекриваєте регулятори на системі опалення у квартирі (це якщо ви не намайстрячили труби на свій розсуд).
которой насратьи перепланировка\отключение\срез батарей и подключение напрямую к примеру совсем не в ее интересах. именно потому законодательно запретили "отключаться". иначе - никаких вопросов\проблем бы не возникало (кроме как у услугодавателя). да и вообще "индивидуальное отопление" - всегда - должно быть дороже по цене чем централизованное (даже на порядок). у нас это почему-то совсем не так. потому надо все же делать или нормально, с публичными рассчетами, минимальной маржой и без непонятных накруток. или - если "не смогли" - эволюционно, все похерив и в общем переплачивая, но - согласно законам капитализма, нужна услуга - платим, не нужна - не платим и всех посылаем.
Це як ? Країну не переплутав ? У нас тут зима буває !
Одна квартира буде з опаленням. Поряд без опалення ? Так і будинок розвалиться !
мли что получи мли, но не надо удивляться последствиям.
"Хачу плачу квартплату, хачу - нет". Тому у ОСББ і "нєт дєнєг". Кореляція - 100 %.
хех ... звідкиля тільки беруться безхатченки при капіталізьмі ...
Про банкрутів не чули, нє ??
Немає ідеальних суспільств. І не скоро будуть.
Тобто, для себе Ви хочеш право вибору. У країни теж є право вибору. Тільки вона виїхати нікуди не може.
Це якщо ОСББ вже створене, то його актив може накрутити, випадки вже були.
Не забувайте, що були будинки кооперативні (ЖБК). Їх потім переоформляли на ОСББ.
Платити оренду за власні квартири неможливо. Житл. ком. послуги, так. Плюс витрати на утримання будинку і придомової території.
- квартири пусті стоять, господарі на виїзді;
- квартира в оренді, господарі б...х зна де;
- просто господарі-пофігісти;
- дійсно зайняті люди;
- хворі на всю голову.
Тому і зменшили норму.
Можна перефразувати: "обов*язки одних починаються там, де є права інших".
Але ж, всерівно, це ж не так просто. Ініціативна група повинна бути створена і зареєстрована у райраді.