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житло (421) Зеленський (2234) ОСББ (45) електронне управління (53) будинки (11)

Зеленський дозволив проводити збори ОСББ онлайн

Новини БізнесЦензор Влада

осмд,дом,квартал,осбб,новострой

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №7029, який спрощує управління багатоквартирними будинками.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Зокрема, спрощення управління полягає в можливості використання електронних інструментів та електронного цифрового підпису.

Серед нововведень, передбачених документом:

  • запроваджується можливість використовувати електронні підписи (ЕП) під час голосування,
  • створюється можливість брати участь у зборах "дистанційно",
  • зменшується більшість голосів, необхідних для прийняття рішень, до 50%+,
  • ОСББ звільняються від необхідності нотаріально посвідчувати підписи на документах для вчинення реєстраційних дій,
  • скасовується потреба при цьому змінювати чинні статути ОСББ.

Як повідомлялося, відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила 14 липня. Зазначалося, що ухвалення документу дозволить прискорити процедуру скликання зборів співвласників багатоквартирних будинків та прийняття важливих рішень, що стосуються, зокрема, відновлення.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+5
Щось вони готують віджимати цілими багатоповерхівками, земельними ділянками, це жжж з останніми законами неспроста
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09.08.2023 11:50
+2
заспокойтесь ... Вас як це стосується ? Спрощення процедур створення ОСББ.
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09.08.2023 11:44
+2
а лайно вкинути? без цього ніяк! життя втрачає сенс)))
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09.08.2023 12:00
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заспокойтесь ... Вас як це стосується ? Спрощення процедур створення ОСББ.
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09.08.2023 11:44 Відповісти
а лайно вкинути? без цього ніяк! життя втрачає сенс)))
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09.08.2023 12:00 Відповісти
Ото **** провернули діло
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09.08.2023 11:39 Відповісти
Щось вони готують віджимати цілими багатоповерхівками, земельними ділянками, це жжж з останніми законами неспроста
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09.08.2023 11:50 Відповісти
І що воно дає для пересічного українця?
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09.08.2023 12:05 Відповісти
Полегшує процес створення ОСББ, як органу по утриманню багатоквартирного будинка. Якщо актив ОСББ грамотний, можна здешевити комун послуги і навести порядок у будинку.
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09.08.2023 14:04 Відповісти
тут вон целой страной выбирали "актив" в 450 рыл. и по населенным пунктам - тоже плюс потом всякая "обслуга" как оказывается, судьи-прокуроры. и все как-то очень хреново. потому как если работать - то это реально тяжело и кто это понимает\может лучше займется чем-то приличным. а пилить бабло и нихрена не делать - ну тут конечно будет конкуренция между оставшимися, а там побеждает как правило быдлейший худший вариант, согласно Дарвину.
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09.08.2023 15:16 Відповісти
вибачайте, текст ні про що. Усе погано, все пропало.
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09.08.2023 15:38 Відповісти
Висиляти за борги і інша мудотень - до всього все і йде.
Коли це Зе клоун щось поліпшував, окрім банківських рахунків олігархів і свої.
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09.08.2023 12:09 Відповісти
На Заході так - виселяють. У нас поки що поодинокі випадки. Але що робити з хроніками несплати ? Не платять і все.
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09.08.2023 14:02 Відповісти
значит не предоставлять услуги. навязанные услуги - это совок и дно. то что так "удобно" кому-то получать бабло ничего не значит и так быть не должно. если жить в капитализме - то частная собственность неприкосновенна. хотят жить в грязи говне и без воды\отопления\электрики - никто этому препятствовать не должен, если чел находится у себя дома.
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09.08.2023 15:10 Відповісти
Ваш текст незрозумілий.

Мова іде про багатоквартирний будинок. Сусіди зліва, зправа, знизу, зверху. Тому опалення відключити проблемно, газ, воду, так само.
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09.08.2023 15:32 Відповісти
ну и что? можно выступать с позиций права - можно выступать с позиций совка. то что проблемно - не значит что нужно запрещать людям этим заниматься, причем - законодательно. если у нас капитализм - это одно, должна быть конкурениця, выборы, отчеты за работу, наказание за проебы и т.п. если совок - какие претензии к неоплате и подобному, к тому же, если услуги предоставляются независимо от количества полученных денег? (хотя и качество услуг повсеместно весьма условное, в сравнении с )
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09.08.2023 15:40 Відповісти
у Вас багато емоцій, загальних понять і гасел. Мова іде про технічні питання - доволі складно відключити одну квартиру у багатоквартирному будинку.

Якщо когось не влаштовує, той переселяється у приватний будинок садибного типу.

Або "таунхауз", але там те жпросто не буде.
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09.08.2023 22:54 Відповісти
сложно - не значит что невозможно. но - законодательно запрещено, потому как кто-то хочет получать регулярное бабло вместо улучшения сервиса\энергоэффективности\конкуренции и т.д. и т.п. и так плюс-минус во всем, потому за 30+ лет оказались там где оказались - но кто-то конечно на Мальдивах. если изначально делать хз что (смесь совка, капитализма, олигархов с ***********, проданными заводами, нищим населением и т.п. вместо хотя бы базовой логики, принципов и общих целей) - хз что и получится.
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10.08.2023 00:59 Відповісти
Ще раз. Якщо когось не влаштовує, той переселяється у приватний будинок садибного типу.
Не можна розхитати системи благоустрою у багатоквартирному будинку з-за однієї квартири.
Тим і відмінний багатоквартирний дім на 150 помешкань від одноквартирного будинка садибного типу.

І навіть у індивідуальному будинку не підключать газ без димовідводів.
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10.08.2023 09:21 Відповісти
ну в этом и отличие в основном между системами. где-то каждый человек, его мнение, жизнь и т.п. - ценность, а где-то из-за одного человека никто и пальцем не пошевелит. незаменимых нет как говорится (кроме "избранных", "неприкасаемых" и т.п.). еще раз - любые навязанные услуги без возможности отказа - дно. или как минимум они должны полностью оплачиваться государством раз так сделали.
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11.08.2023 00:06 Відповісти
Ви, пане на своїй хвилі. Але все ж таки видали себе.

" ... как минимум они должны полностью оплачиваться государством раз так сделали".
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11.08.2023 19:49 Відповісти
это чистая логика. частный "бизнес" с обязаловкой - это или вымогательство или рэкет. а если это дело государственное - какой смысл обкрадывать самим себя через кучу прокладок? еще раз - нужно или жить при капитализме или при совке\социализме. у нас почему-то вместо того чтобы взять лучшее из двух систем взяли худшее (скорее всего потому как в болоте воровать проще)
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11.08.2023 23:39 Відповісти
В черговий раз. Ви якийсь морок несете увесь час. Мова йшла про житл.-ком. послуги.

Ви хочеш каналізацію перекрити у багатоквартирному будинку ??

Опалення ? Воду ? Електрику ??
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12.08.2023 21:43 Відповісти
на самом деле никакой проблемы в этом нет, было бы желание. канализацию отдельным личностям даже перекрывали "в наказание за неуплату" в свое время, воду - аналогично, электрика - тем более. ну и счетчики на все это есть - можно вообще легально не платить. а вот с центральным отоплением почему-то ступор, как и с "квартплатой". если чел уехал воевать к примеру - за что ему платить? зачем ему такие "услуги"? ан нет, почему-то кому-то "обязан".
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13.08.2023 00:28 Відповісти
Хех ... Мова йде про співвласників багатоквартирного будинку і власників приватних житлових помешкань у ньому. Тут юридичне питання, а не питання ваших забаганок.

"Квартплата" зараз називається "витрати на утримання будинка і прибудинкової території". Ваш обов*язок, а не "хочу-не-хочу". Або продавайте свій пай і переселяйтесь у приватний будинок садибного типу.

Спустити пробку по каналіз. прубі до окремої квартири, це не те саме, що повністю переробити окремий відвід канал. труби з 6 поверху. Це чергова маячня.
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13.08.2023 14:20 Відповісти
ну ок, действительно собственники квартир\дома там все очень хреново изначально придумано а значит точно неправильно ("приватизация" почему-то делалась поквартирно а за дом никто ничего не вспоминал, да и за землю под домом - тоже. если к примеру дом снесут\ракета\землетрус - все собственники останутся владельцами земли под домом?). а вот с центральным отоплением - что? зачем человеку отопление (навязанная услуга, государственно закрепленная), если его нет на месте?
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13.08.2023 19:07 Відповісти
Це все вже давно у законах прописано - про ОСББ і про утримання багатоквартирних будинків.

хоспаді ... незнання законів ... Йдете у ЖЕД, пишете заяву, щоб вам не надавали послугу, перекриваєте регулятори на системі опалення у квартирі (це якщо ви не намайстрячили труби на свій розсуд).
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13.08.2023 19:14 Відповісти
бабло платится теплокомпании, которой насрать и перепланировка\отключение\срез батарей и подключение напрямую к примеру совсем не в ее интересах. именно потому законодательно запретили "отключаться". иначе - никаких вопросов\проблем бы не возникало (кроме как у услугодавателя). да и вообще "индивидуальное отопление" - всегда - должно быть дороже по цене чем централизованное (даже на порядок). у нас это почему-то совсем не так. потому надо все же делать или нормально, с публичными рассчетами, минимальной маржой и без непонятных накруток. или - если "не смогли" - эволюционно, все похерив и в общем переплачивая, но - согласно законам капитализма, нужна услуга - платим, не нужна - не платим и всех посылаем.
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13.08.2023 19:32 Відповісти
В черговий раз засвітився - "не нужна - не платим и всех посылаем."

Це як ? Країну не переплутав ? У нас тут зима буває !

Одна квартира буде з опаленням. Поряд без опалення ? Так і будинок розвалиться !
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13.08.2023 20:55 Відповісти
ну про разваленные дома от перепадов тепла, это сказки. реальные истории - это как по пять-десять лет вода-снег с крыши \ канализации течет во все стены и жеку\осбб нет денег и не на часі, или, там, снос капитальных стен на "расширение площади", или еще какая-то дичь. так что еще раз - если делать нормально и правильно, согласно минимальной логики - будет (в перспективе) ок, если нет - ну то получимли что получимли, но не надо удивляться последствиям.
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15.08.2023 14:24 Відповісти
Реальні історії - це хронічні неплатежі та нефункіональний механізм їх стягнення.

"Хачу плачу квартплату, хачу - нет". Тому у ОСББ і "нєт дєнєг". Кореляція - 100 %.
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15.08.2023 20:29 Відповісти
ну дык а базовая причина - какая? - наследие совка. при капитализме за не нужные услуги не платят, и они не предоставляются "в долг". и это - правильно. и поскольку сделать "по-человечески" (взяв лучшее с капитализма и совка) не смогли\не захотели, а взяли почему-то худшее - потому все так (и будет скорее всего хуже).
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16.08.2023 14:44 Відповісти
сраный большевизм надолго вкопался в мозги "патриотов"
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16.08.2023 14:46 Відповісти
*навсегда
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16.08.2023 14:47 Відповісти
при капитализме за не нужные услуги не платят, и они не предоставляются "в долг".

хех ... звідкиля тільки беруться безхатченки при капіталізьмі ...

Про банкрутів не чули, нє ??

Немає ідеальних суспільств. І не скоро будуть.
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16.08.2023 15:04 Відповісти
ну дык есть кредиты, да, - под залог, все правильно. чел сам рискует собственными сбережениями, это его выбор и решение. вы (и все подобные у нас) - забираете у людей выбор и говорите что кто-то чем-то "обязан", просто потому что кому-то так захотелось, или там "по срочной необходимости", но, за (чужой) счет и без каких-либо последствий.
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16.08.2023 15:16 Відповісти
кстати очень напомнило предпосылки к войне - нет?
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16.08.2023 15:24 Відповісти
Ви спалився вже 4 раз. З вами все ясно.
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16.08.2023 17:37 Відповісти
продовжуєте філософствувати, ну-ну ...

Тобто, для себе Ви хочеш право вибору. У країни теж є право вибору. Тільки вона виїхати нікуди не може.
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16.08.2023 17:35 Відповісти
На Заході війни блд немає ....
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09.08.2023 16:32 Відповісти
При чому війна ? Боротьба з неплатниками ведеться вже 30 років. Вірніше робиться вигляд, а сплачують за весь будинок інші. От цим і користуються сильно хитрожопі. То чому я повинен платити, а сусід морозиться і робить ображений вигляд ??
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09.08.2023 23:03 Відповісти
Теперь можно отжимать целыми микр-нами,не выезжая с мальдив?
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09.08.2023 12:42 Відповісти
що віджимати ? приватні квартири у багатоквартирному будинку ?
Це якщо ОСББ вже створене, то його актив може накрутити, випадки вже були.
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09.08.2023 14:00 Відповісти
Не врубаешься.И раньше оформляли ОСББ без ведома жильцов,сейчас эсо вообще проще простого.Берешь кредит под ОСББ и жильцы платят аренду за свои кв-ры.
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09.08.2023 14:15 Відповісти
Без відома жильців це якась авантюра. Навряд чи носить массовий характер.

Не забувайте, що були будинки кооперативні (ЖБК). Їх потім переоформляли на ОСББ.

Платити оренду за власні квартири неможливо. Житл. ком. послуги, так. Плюс витрати на утримання будинку і придомової території.
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09.08.2023 15:37 Відповісти
без ведома жильцов - наверное имеется ввиду что для создания нужно 50+% (или сколько?) жильцов, а остальные, даже сильно несогласные - похрену и должны делать то что решат 50%, что все же несколько тупо, где свобода выбора и то что личная свобода заканчивается там где начинается свобода других?
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09.08.2023 16:11 Відповісти
наразіі діє норма 90%. Зібрати на збори таку кількість майже неможливо:

- квартири пусті стоять, господарі на виїзді;
- квартира в оренді, господарі б...х зна де;
- просто господарі-пофігісти;
- дійсно зайняті люди;
- хворі на всю голову.

Тому і зменшили норму.

Можна перефразувати: "обов*язки одних починаються там, де є права інших".
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09.08.2023 23:00 Відповісти
А оно хоть читает, что подписывает?
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09.08.2023 12:53 Відповісти
он читать умеет?
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09.08.2023 13:48 Відповісти
А він міг заборонити проводити сбори онлайн?
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09.08.2023 15:39 Відповісти
Якщо електронний підпис зараз використовується скрізь, то чому б і ні ?

Але ж, всерівно, це ж не так просто. Ініціативна група повинна бути створена і зареєстрована у райраді.
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11.08.2023 19:53 Відповісти
 
 