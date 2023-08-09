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Новини Корупція
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корупція (399) Марченко Сергій (213)

Міжнародні партнери "з розумінням" ставляться до корупції в Україні, – Марченко

Новини БізнесЦензор Корупція

марченко,сергій

Міжнародні партнери України розуміють, що очищення влади в Україні не може відбутися миттєво і готові прийняти той факт, що "у нас може бути корупція".

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Радіо Свобода.

Водночас, за його словами, корупційні скандали не додають Україні "додаткових аргументів".

"Партнери розуміють, що очищення системи влади в Україні не може відбуватися так: ми сказали, що в нас немає корупції – її немає. Це процес. І те, що, умовно кажучи, роблять суспільні організації, розголос, який є, робота тих же ж органів НАЗК, НАБУ та інших дають свій ефект. Із певним запізненням ефект.

Тому це нормально. І партнери це також розуміють. Вони готові прийняти, що у нас може бути корупція. Тому що ніхто не скаже, що от у нас війна, і корупція закінчилася. Тому що корупція, можливо, перейшла в інший формат під час війни", – сказав Марченко в інтерв'ю виданню.

За словами міністра, кожний корупційний скандал в Україні означатиме більше перевірок з боку міжнародних донорів України.

"Я ж працюю з фінансистами. Вони кажуть: дивіться, у вас є кейс корупційний. Це значить наступне, що ви будете давати звітів удвічі більше, це значить, що аудитори приїдуть удвічі частіше, і це значить, що ваші слова перевірятимуться вдвічі ретельніше", – сказав міністр.

Марченко також заявив, що за його особистими відчуттями, рівень корупції в Україні зараз найнижчий, а "корупція як явище зараз повністю під суспільним моніторингом".

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+7
Ох@енный и ох@евший министр финансов витиевато дал посыл чиновникам-воруйте,берите взятки-вам за это ничего не будет,ибо международные партнеры отнеслись к этому с пониманием да и война все спишет.Это все,что нужно знать о зеленомордой влас банде.

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09.08.2023 11:44
+6
Але ми готові стріляти вас! Падлюки!Все що ви крадете , ви крадете у армії! Все що ви крадете трансформується у загиблих і військових і цивільних!Ви ВБИВЦІ!!!!!
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09.08.2023 12:21
+4
Классная лапша. Это что-то совсем уж новенькое. Так Зеля же сказал что с коррупцией покончено и все главные коррупционеры выехали из страны. А получилось с точность да наоборот - все главные в стране и занимают верхние этажи во власти. Выезжают лишь сданные пешаки, которых нужно вывести из-под законов. И союзники как-раз именно это прекрасно понимают.
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09.08.2023 11:14
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Классная лапша. Это что-то совсем уж новенькое. Так Зеля же сказал что с коррупцией покончено и все главные коррупционеры выехали из страны. А получилось с точность да наоборот - все главные в стране и занимают верхние этажи во власти. Выезжают лишь сданные пешаки, которых нужно вывести из-под законов. И союзники как-раз именно это прекрасно понимают.
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09.08.2023 11:14 Відповісти
Ох@енный и ох@евший министр финансов витиевато дал посыл чиновникам-воруйте,берите взятки-вам за это ничего не будет,ибо международные партнеры отнеслись к этому с пониманием да и война все спишет.Это все,что нужно знать о зеленомордой влас банде.

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09.08.2023 11:44 Відповісти
И кстати-Верещучка права-никаких проблем у коррупции в Украине нет.
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09.08.2023 11:45 Відповісти
дуже жорстока жінка
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09.08.2023 14:53 Відповісти
Угу...І не менш велике стерво злодійкувате.
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09.08.2023 15:06 Відповісти
Але ми готові стріляти вас! Падлюки!Все що ви крадете , ви крадете у армії! Все що ви крадете трансформується у загиблих і військових і цивільних!Ви ВБИВЦІ!!!!!
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09.08.2023 12:21 Відповісти
через цю всю катавасію може бути програш у війні, ( ознаки вже видно) після чого українців знищать як ріжуть домашніх тварин
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09.08.2023 12:56 Відповісти
Что ж тебе видно Ботан,начитался кремлевских пабликов?
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09.08.2023 13:06 Відповісти
Ну так они к этому и ведут всеми способами. Слуги для того и слуги. Но не народа, а хозяина. Кремлевского хозяина.
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09.08.2023 13:50 Відповісти
Та якби ж ви хотіли її подолати!!!
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09.08.2023 12:29 Відповісти
Що курить цей дебіл?
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09.08.2023 13:46 Відповісти
"робота тих же ж органів НАЗК, НАБУ та інших дають свій ефект. Із певним запізненням ефект."

А кто это "певне запізнення" встановлює? Що, знову клятий Байден?
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09.08.2023 13:47 Відповісти
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09.08.2023 15:27 Відповісти
Слухали його інтерв"ю , вистачило терпіння на 8хв з 36. Така маячня.... Де влада бере цих "проффесіоналів"??!!
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09.08.2023 15:36 Відповісти
 
 