Нафтогазові доходи Росії обвалилися за сім місяців на понад 40%

Нафтогазові доходи бюджету РФ за січень-липень скоротилися на 41,4%, до 4,19 трлн рублів.

Як пишуть російські ЗМІ з посиланням на дані Мінфіну РФ, це пов’язано з високою базою порівняння минулого року, зниженням котирувань цін на нафту марки "Юралс", зниженням цін і скороченням обсягів експорту природного газу, передає enkorr.

У міністерстві зазначають, що місячна динаміка нафтогазових доходів до серпня вийшла на траєкторію, що перевищує їхній базовий рівень (8 трлн рублів на рік).

Нагадаємо, 5 грудня 2022 року набуло чинності ембарго на російську нафту, з цього ж дня встановлено "стелю" цін на нафту з Росії на рівні $60 за барель. З 5 лютого 2023 року діє ембарго Євросоюзу на російські нафтопродукти.

За даними Центру досліджень Хельсінкі в галузі енергетики і чистого повітря, "стеля" цін обходиться Росії в 160 млн євро ($172 млн) щодня.