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Нафтогазові доходи Росії обвалилися за сім місяців на понад 40%

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рубль

Нафтогазові доходи бюджету РФ за січень-липень скоротилися на 41,4%, до 4,19 трлн рублів.

Як пишуть російські ЗМІ з посиланням на дані Мінфіну РФ, це пов’язано з високою базою порівняння минулого року, зниженням котирувань цін на нафту марки "Юралс", зниженням цін і скороченням обсягів експорту природного газу, передає enkorr.

У міністерстві зазначають, що місячна динаміка нафтогазових доходів до серпня вийшла на траєкторію, що перевищує їхній базовий рівень (8 трлн рублів на рік).

Нагадаємо, 5 грудня 2022 року набуло чинності ембарго на російську нафту, з цього ж дня встановлено "стелю" цін на нафту з Росії на рівні $60 за барель. З 5 лютого 2023 року діє ембарго Євросоюзу на російські нафтопродукти.

За даними Центру досліджень Хельсінкі в галузі енергетики і чистого повітря, "стеля" цін обходиться Росії в 160 млн євро ($172 млн) щодня.

Автор: Юлiя Недашківська
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Исполнение федерального бюджета за январь-июль 2023 года (предварительные данные)

млрд рублей, курс доллара не учитывают. В долларе падение на 49 процентов

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч.

4 193 янв-июль 2023* -41,4%, средний курс 80 рублей итого 52,5 млрд. дол.

7 150 янв-июль 2022 средний курс 70 рублей итого 102 млрд. долл.
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09.08.2023 12:08 Відповісти
 
 