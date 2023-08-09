Польща закликала Євросоюз допомогти з експортом українського зерна через балтійські порти

Польща закликала Європейський Союз допомогти збільшити пропускну спроможність портів на Балтійському морі для експорту українського зерна.

Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, передає Bloomberg.

За його словами, експорт українського зерна через польські порти в червні зріс до 260 тис. тонн. Це у понад удвічі більше, ніж на початку цього року. Це число, ймовірно, буде зростати, адже Росія навряд найближчим часом повернеться до "зернової угоди".



"Нам потрібно допомогти Україні, і ми це розуміємо. Ми думаємо будувати порти, які будуть виключно для перевезення зерна – так звані агропорти", – зазначив він в інтерв’ю агентству.

Він додав, що Польща вже веде переговори із сусідньою Литвою про перенесення фітосанітарного контролю зі свого кордону до литовських портів, що має на меті прискорити транзит українського зерна.

Водночас польський міністр вважає: хоча термінали на Балтійському морі є альтернативою, "основна частина вантажів все одно буде проходити через південні порти".

Як повідомлялося, Польща просить у Єврокомісії 1 млрд євро на інфраструктуру для вивезення українського зерна.