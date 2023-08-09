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Новини Регуляторна політика
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ліцензія (698) санкції (3449) КРАІЛ (46)

Регулятор позбавив ліцензій підсанкційні гральні компанії. Серед них – Parimatch

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика

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Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) анулювала ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор трьом підсанкційним компаніям.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"На першому правомочному засіданні після відновлення роботи комісії, з метою забезпечення реалізації державної санкційної політики, КРАІЛ ухвалені рішення про анулювання ліцензій у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор зазначеним юридичним особам, до яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, ТОВ "Паріматч" анульовано ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет та на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності.

ТОВ "Покерматч.Юа" позбавлено ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі інтернет.

ТОВ "Поінтлото" анулювали ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет.

Як наголошує КРАІЛ, санкції застосовані на виконання рішення РНБО від 10 березня 2023 року.

Як повідомлялося, 10 березня президент Володимир Зеленський підписав указ, що вводить у дію санкції РНБО проти 120 фізосіб та 287 юросіб, що спеціалізуються на організації азартних ігор. Серед підсанкційних структур опинився найбільший український букмекер, компанія Parimatch Едуарда Швіндлермана.

Автор: Юлiя Недашківська
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Покерматч змінив назву на Покербет, все працює, як раніше, зі ставками, казино, з тими самими клієнтами. Просто тепер в бюджет України не буде сплачено мільярди гривень податку.
Це і є "санкції"?
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09.08.2023 10:47 Відповісти
Зелені не тільки кловани, а й фокусники.
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09.08.2023 11:54 Відповісти
Ну аваківський Космолот теж перейшов в онлайн, взяв ліцензію і продовжує собі заробляти. Принаймні тепер вже не в ментівську кишеню а в бюджет (хоч і його врешті розкрадають).
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10.08.2023 04:31 Відповісти
Ой. яка неприємність, а за що лисий орденоносець жити буде?
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09.08.2023 11:53 Відповісти
Не прошло і півроку
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09.08.2023 17:00 Відповісти
 
 