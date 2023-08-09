Регулятор позбавив ліцензій підсанкційні гральні компанії. Серед них – Parimatch

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) анулювала ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор трьом підсанкційним компаніям.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"На першому правомочному засіданні після відновлення роботи комісії, з метою забезпечення реалізації державної санкційної політики, КРАІЛ ухвалені рішення про анулювання ліцензій у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор зазначеним юридичним особам, до яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, ТОВ "Паріматч" анульовано ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет та на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності.

ТОВ "Покерматч.Юа" позбавлено ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі інтернет.

ТОВ "Поінтлото" анулювали ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет.

Як наголошує КРАІЛ, санкції застосовані на виконання рішення РНБО від 10 березня 2023 року.

Як повідомлялося, 10 березня президент Володимир Зеленський підписав указ, що вводить у дію санкції РНБО проти 120 фізосіб та 287 юросіб, що спеціалізуються на організації азартних ігор. Серед підсанкційних структур опинився найбільший український букмекер, компанія Parimatch Едуарда Швіндлермана.