Ціни на нафту і падіння рубля не врятують Путіна: Дефіцит бюджету Росії знову зростає

Дефіцит бюджету Росії за підсумками січня-липня 2023 року склав 2,82 трильйона рублів, збільшивсь за місяць на 222 млрд рублів.

За даними російського Мінфіну, доходи федерального бюджету з початку року склали 14,53 трлн рублів, що на 7,9% менше, ніж за аналогічний період 2022 року, пише російська редакція Forbes.

У тому числі нафтогазові доходи впали на 41,4% – до 4,14 трильйона рублів. Таким чином, у липні продаж нафти і газу приніс Росії близько 800 млрд рублів.

Ненафтогазові доходи досягли за підсумками липня 10,33 трлн рублів, вони збільшились на 19,8%.

Водночас витрати держбюджету РФ у січні-липні становили 17,34 трильйона рублів – це на 14% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Мінфін РФ відзначає, що місячна динаміка нафтогазових доходів вийшла на траєкторію, яка перевищує їх базовий рівень – 8 трлн рублів на рік.

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Як повідомлялося, Федеральний бюджет РФ у січні-червні був виконаний з дефіцитом 2,6 трильйона рублів, таким чином у червні вперше зафіксовано його профіцит. У січні-травні російське дефіцит становив 3,41 трлн рублів при плані на рік на рівні 2,9 трильйона рублів.

За даними Bloomberg, завдяки падінню курсу рубля уряд Росії сподівається отримати близько трильйона рублів ($11 млрд) додаткових нафтогазових доходів до кінця року, їх можуть спрямувати на покриття дефіциту федерального бюджету.

Раніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнавав, що падіння курсу рубля позитивно позначається на наповненні російського бюджету, влада не планує вживати заходів для його стримування.

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що падіння курсу рубля обумовлене динамікою зовнішньої торгівлі і назвала "теорією змови" припущення про умисне послаблення курсу, щоб наповнити російський держбюджет.

Однак перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.