Норвегія щодня стягуватиме з Meta $100 тисяч через збір персональних даних

Норвезьке агентство із захисту даних Datatilsynet оголосило про стягнення з компанії Meta примусового штрафу через збір персональних даних користувачів своїх платформ із рекламною метою.

Про це йдеться в заяві регулятора, передає Європейська правда.

Ще в середині липня Норвезьке агентство із захисту даних ухвалило, що так званий поведінковий маркетинг Meta у Facebook та Instagram – тобто персоналізація реклами на основі приватних даних – незаконний, оскільки передбачає надмірне стеження за користувачами.

Обмеження запровадили після того, як 4 липня Суд Європейського Союзу постановив, що Meta незаконно збирала дані людей, щоб таргетувати на них рекламу без їхньої прямої згоди на основі "законного інтересу" фірми.

Норвезьке відомство зобов'язало Meta припинити практику поведінкового маркетингу доти, доки компанія не знайде спосіб здійснювати його без порушення закону.

Meta звернулась до Окружного суду Осло з проханням тимчасово заблокувати рішення регулятора. Попри це відповідного рішення суду поки немає, і компанія продовжила збір користувацьких даних із рекламною метою.

"У зв'язку з цим 7 серпня Норвезьке агентство із захисту даних ухвалило рішення про виплату штрафу в розмірі 1 млн норвезьких крон на день ($96,8 тис.). Штраф починає діяти з 14 серпня", – йдеться в повідомленні Datatilsynet.

Якщо ж окружний суд Осло ухвалить проміжне рішення на користь Meta, її від сплати штрафу звільнять до повного судового розгляду. Очікується, що це питання вирішиться до кінця місяця.