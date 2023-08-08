Туристичний збір до бюджету Києва впав за рік у 2 рази

Туристичний збір Києва за 2022 рік склав 38,8 млн грн, що в 1,9 раза менше, ніж у 2021 році.

Це випливає з річного звіту столиці за 2022 рік, оприлюдненого Департаментом економіки та інвестицій Київської міськдержадміністрації, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно зі звітом, у 2022 році кількість внутрішніх туристів до столиці скоротилася у 12,2 раза, до 172 тис. осіб, іноземних – у 10,4 раза, до 98 тис.

МУ КМДА зазначили, що минулого року на туристичних маршрутах було облаштовано укриття, а пріоритетні види туризму було доповнено військовим напрямом.

Минулого року цифровим туристично-культурним хабом Києва скористалися 400 тис. осіб із понад 30 країн світу.

Крім того, у 2022 році Київ став членом Міжнародної асоціації конгресів та конференцій (ICCA), було проведено обмін досвідом щодо функціонування туристично-інформаційних центрів на програмі стажування TIC Internship Programme в Австрії та Польщі.