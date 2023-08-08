Росія знизила ціни на свою нафту для Індії до мінімуму з початку великої війни, – Bloomberg

Середня вартість постачання російської нафти на береги Індії в червні 2023 року була найнижчою з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну більше року тому.

Як пише Bloomberg, згідно з останніми даними Міністерства торгівлі та промисловості Індії, ціна за барель, включно з витратами на фрахт, становила $68,17, порівняно з $70,17 у травні та $100,48 роком раніше. Хоча це вище обмеження в $60, встановленого західними країнами для Росії, цей поріг не включає доставку, передає enkorr.

Після початку повномасштбаної війни Індія разом із Китаєм стала одним із найбільших споживачів дешевшої російської нафти у світі.

Дані Kpler показують, що індійський імпорт скоротився за останні два місяці, причому очікується, що в серпні обсяги впадуть далі, оскільки виробник ОПЕК+ виконує зобов’язання щодо скорочення експорту. Однак аналітична компанія бачить, що поставки до країни Південної Азії відновлюються з жовтня.

Індія зазвичай купує російську сиру нафту на основі доставки, включно з фрахтом, страхуванням та іншими витратами. Продавець бере на себе всю логістику та ризики, пов’язані з транспортуванням сирої нафти, незалежно від того, чи є ціна вантажу нижче чи вище.

Згідно з урядовими даними, імпорт з Іраку в червні в середньому становив $67,1 за барель, а імпорт із Саудівської Аравії був набагато вищим – $81,78. Індія покладається на імпорт, щоб задовольнити 88% своїх потреб у нафті.