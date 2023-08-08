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податки (1986) Путін (908) Росія (11643)

Безпрецедентний крок: Путін зупинив дію податкових угод з 38 країнами

Новини БізнесЦензор Влада Регуляторна політика

путін

Російський президент Владімір Путін призупинив дію угод про уникнення подвійного оподаткування зі США, кількома країнами Євросоюзу, Японією, Південною Кореєю та іншими державами.

Згідно із указом Путіна, всього призупинено угоди з 38 країнами з 84, з якими Росія має чинні податкові договори, пише російська редакція Forbes.

Таке рішення пояснюється необхідністю "невідкладних заходів" у зв'язку із вчиненням іноземними державами "недружніх дій" щодо Росії, її громадян та юридичних осіб.

За даними видання, одномоментне призупинення такої великої кількості міжнародних договорів для Росії безпрецедентне. Такий крок мав би бути відповіддю російської влади на внесення РФ до "чорного списку" юрисдикцій, які не співпрацюють із ЄС з податкових питань.

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Угоди про уникнення подвійного оподаткування дозволяють закордонним компаніям, які отримують пасивний дохід із Росії, суттєво знизити податкове навантаження. Зокрема, податок на дивіденди можна сплачувати за ставкою 5-10% (залежно від юрисдикції) замість 15%, а на відсотки за позиками та роялті – за нульовою ставкою замість 20%.

Таким чином, призупинення вказаних угод призведе до збільшення податкового навантаження як для тих іноземних компаній, які досі зберігають бізнес у Росії, так і для російських компаній, які структурують свої холдингові структури через іноземні юрисдикції.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+35
Круто!

Сподіваюсь, що іноземні компанії, які все ще працюють у недокраїні 404, накінець-то зроблять правільний вибір! Звісно ж - з набагато суттевішими втратами, ніж ще рік тому, але ж хто їм лікар?

Буде їм наука, як мати справу з московією!
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08.08.2023 16:01
+20
Ну як воно грошики на крові заробляються? Як там кава розчинна, продається?
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08.08.2023 16:01
+18
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08.08.2023 15:59
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***** всім.
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08.08.2023 15:54 Відповісти
Маладец!

Разрывай и дальше контакты с западом. Помойка должна быть изолирована.

» Назад, в будущее»
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08.08.2023 19:03 Відповісти
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08.08.2023 15:59 Відповісти
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09.08.2023 00:12 Відповісти
аж мурахи за кожей - стыдобный страх то какой
контент явно 21+ - цензор читают подростки и беременные...
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09.08.2023 12:07 Відповісти
🤣
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09.08.2023 12:12 Відповісти
Круто!

Сподіваюсь, що іноземні компанії, які все ще працюють у недокраїні 404, накінець-то зроблять правільний вибір! Звісно ж - з набагато суттевішими втратами, ніж ще рік тому, але ж хто їм лікар?

Буде їм наука, як мати справу з московією!
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08.08.2023 16:01 Відповісти
Ну як воно грошики на крові заробляються? Як там кава розчинна, продається?
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08.08.2023 16:01 Відповісти
"Нравіцца нє нравіцца - Северная Корея приближаецца" Кацапьі.
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08.08.2023 16:03 Відповісти
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08.08.2023 19:24 Відповісти
Ще можна зробити платний вхід на помийку з просрочкою "Пятьорачкі"...
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08.08.2023 16:09 Відповісти
Саме так!!!!. В Німеченні українці сплачують по 1 Евро з людини при отриманні просрочкі у Taffel
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08.08.2023 21:26 Відповісти
Ай молодєц!!!
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08.08.2023 16:21 Відповісти
Контрабанда державним митом не обкладається, так що ні про що.
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08.08.2023 16:27 Відповісти
отключите им винду с айфонами....
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08.08.2023 17:14 Відповісти
Так нібито Айфони в них вже відключені.

Чи я помиляюсь?
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08.08.2023 18:02 Відповісти
путін вв поганий
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08.08.2023 17:28 Відповісти
рашка вже остаточно лягає під Китай
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08.08.2023 17:29 Відповісти
Пийте не якобс, який працює в параші, а Каву зі Львова!
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08.08.2023 17:42 Відповісти
Якось патріотично купив декілька різних її сортів.

Якщо чесно - не сподобалась... нажаль.
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08.08.2023 18:04 Відповісти
***** оно и в африке ***** --- аминь
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08.08.2023 19:17 Відповісти
Назло бабушке, отморожу себе уши ). Так держать, Хло ))).
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08.08.2023 19:23 Відповісти
Это всего лишь очередной выстрел себе в ногу. Путлер идеальный геолузер...

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08.08.2023 19:28 Відповісти
с в і т о в е д у р и л о........пукін уже Історія про тебе як закінченого дебіла писатиме.......дуже гарно мокнув свій народ в лайно і віртуозно злив в унітаз.....
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08.08.2023 21:28 Відповісти
Ще одна перемога для кацапської вати.
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09.08.2023 12:13 Відповісти
 
 