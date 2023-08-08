Bacardi продовжує заробляти і наймати працівників у Росії попри обіцянки про вихід, – WSJ

Компанія Bacardi продовжує постачати продукцію до Росії на мільйони доларів та шукає нових співробітників після того, як оголосила про зупинення своєї роботи в цій країні.

Як пише WSJ із посиланням на дані Федеральної митної служби, російський підрозділ компанії "Бакарді Рус" за рік і станом на 30 червня імпортував товарів на $169 млн, передає Forbes.

Серед імпортованих продуктів – горілка Grey Goose, джин Bombay Sapphire, ром Oakheart, шотландський віскі Dewar's, текіла Patrón, вермут Martini та інші.

За даними на сайті Федеральної податкової служби РФ, виручка "Бакарді Рус" в 2022 році зросла на 8,5%, до 32,6 млрд рублів, а чистий прибуток – до 4,7 млрд: це на 206,5% більше, ніж у 2021-му.

Зараз у Bacardi працює 350 людей у семи містах Росії, і компанія продовжує шукати нових співробітників, пише WSJ.

В останні місяці керівництво Bacardi публікувало в LinkedIn оголошення про вакансії, зокрема менеджера з підбору персоналу, координатора з навчання та розвитку та менеджера складу. Головна компанія Bacardi не відповіла на запити WSJ

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Як відомо, навесні 2022 року компанія оголосила про призупинення експорту в Росію та заморожування вкладень у рекламу, але пізніше ця частина зникла з її заяви, пишуть журналісти.

За словами аналітиків, вихід низки провідних міжнародних власників брендів з російського алкогольного ринку знизив конкуренцію та створив можливості для тих, хто залишився. Інші виробники, які пішли з Росії або призупинили свою діяльність, зазнали збитків.

Зокрема, Diageo, що володіє брендами горілки Smirnoff і шотландського віскі Johnnie Walker, оголосила про вихід із російського ринку в 2022 році. Свої втрати вона оцінила у $178,1 млн. Також з ринку пішли Pernod Ricard (бренди Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Carlsberg та інші компанії.