Медичні установи витрачають 30% державних коштів на закупівлю "фуфломіцинів", – МОЗ
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Українські медичні установи витрачають близько 30% коштів, які одержують від Національної служби здоров’я України (НСЗУ), на закупівлю препаратів, які не мають доведеної ефективності.
Про це розповів перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров, передає Інтерфакс-Україна.
"Понад 30% коштів, які надходять від НСЗУ на рахунки медустанов, витрачаються на лікарські засоби, які не мають доказової бази, не внесені до нацпереліку лікарських засобів, на ті, які не приносять жодної користі", – сказав заступник міністра.
Дубров наголосив, що у 2022 році лікарні безпосередньо закупили лікарських засобів на 6,18 млрд грн, при цьому з них 2,153 млрд грн клініки використали на закупівлю коштів, які не мають доведеної ефективності.
За його словами, у першому кварталі 2023 року медустанови придбали лікарські засоби на суму понад 3 млрд грн.
Як повідомлялося, лікарі первинної медичної допомоги зафіксували зростання кількості звернень пацієнтів минулого року, порівняно періодом до початку великої війни, попри виїзд мільйонів українських біженців за кордон.
При цьому користувачі соціальних мереж масово виявляли у своїх особистих кабінетах медичних інформаційних систем записи, які вони вважають фейковими. Таким чином, лікарі могли позначати візити пацієнтів, які насправді не відбувалися, але лікарні отримували б за них оплату від НСЗУ.
Через це Міністерство охорони здоров’я та Національна служба здоров’я України вирішили відновити фізичний моніторинг роботи законтрактованих із НСЗУ медустанов. Голова МОЗ Віктор Ляшко також розповідав про випадки, коли лікарі підписують фейкові декларації з людьми, які вже померли.
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"2,153 млрд грн клініки використали на закупівлю коштів, які не мають доведеної ефективності." - це ви про купівлю долара чи що?
За Супрун була спроба впровадити таку заборону на використання не протокольних методів та ліків щоб лікарі нарешті почали лікувати по протоколу, но нічого не вийшло бо хто ж захоче втрачати дойну корову у вигляді пацієнтів.
Після цього "моніторинг" з боку бюрократів за "придбанням фуфломіцинів" виглядає реально ідіотським.
Ну а щодо "записів" в дирявій базі нац.служби - то вже взагалі не новина. Лікарі почали "розподіляти" пацієнтів між собою, підробляючи декларації, ще за супрунчихи. Бо розробляли ту систему, очевидно, ідіоти, яким було начхати на безпеку та контролі ведення даних.
Погугліть: В Україні процвітає бізнес на дисертаціях. Скільки коштує та що дає захист фейкових наукових робіт
Дата публікації / ТСН. - 08.07.18
Від 1993 року в Україні захистили близько 200 тисяч дисертацій...
Лишь во сне видеть можно
Рыбку на акации...
Разрешите вас поздравить
С толковой диссертацией!
Всі інші "що дає" - це від звичайної хитродупості та бойовитості "науковця". Он, в нас депутатами без всіляких дисертацій, одразу з паракмахерів стають.
Ну що тут казати - країна третього світу - колонія з під дослыдним населенням , який обороняється від зовнішнього агресора.
Пахнет генетик буккальным соскобом,
Пахнут хирурги перитонитом,
А пульмонологи пахнут плевритом,
Пахнет кетонами эндокринолог,
Зубом гнилым пахнет врач-стоматолог,
Медик судебный пахнет могилой,
Пахнет начмед коньяком и текилой,
Пахнет секретом простаты уролог,
Барием пахнет врач-рентгенолог,
Запах мокроты, кровей и мочи
Всюду несут лаборанты-врачи,
Пахнет агаром микробиолог,
Гипсом и шинами - врач травматолог.
Пахнет слюнями, с отрыжкой и без
Врач кабинета ФГДС.
Розами пахнет… хороший проктолог,
Пахнет старушками врач-геронтолог,
Пахнет УЗИстка кондомом и гелем,
Медрегистратор - бумагой и клеем.
Пахнет ногами доктор подолог,
Грилем и пролежнем - комбустиолог,
Рвотой, бомжами, мочой и бензином
Пахнет врач «Скорой» невыносимо.
Тетками пахнет врач-гинеколог,
А парафином пахнет гистолог.
Злыми старушками, тонной бумаги
Пахнут у нас терапевты-бедняги,
Пахнет меконием неонатолог,
Пахнет мочой застарелой нефролог.
Пахнет маммолог грязной подмышкой,
А педиатры пахнут «Растишкой»,
Мокрой жилеткой пахнет психолог,
Пахнет наркозом анестезиолог.
Запахов много, но есть и облом -
Фармпредставитель лишь пахнет баблом!
Нахабно відставляють кишені щоб ти туди гроші поклав. Інакше лежи собі в палаті, до тебе навіть на огляд ніхто не зайде. Скільки вже треба класти в ті кишені. Щодня. Лікарю дай. Медсетсрі дай.
Що це таке ?
Але пацієнти, середньостатистичні ідіоти вам так треба було ? Вам так не подобалось її обличчя - то тепер платіть шалене бабло лікарям просто так, а вони ще і не несуть відповідальності за ваше лікавання.