Медичні установи витрачають 30% державних коштів на закупівлю "фуфломіцинів", – МОЗ

Українські медичні установи витрачають близько 30% коштів, які одержують від Національної служби здоров’я України (НСЗУ), на закупівлю препаратів, які не мають доведеної ефективності.

Про це розповів перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров, передає Інтерфакс-Україна.

"Понад 30% коштів, які надходять від НСЗУ на рахунки медустанов, витрачаються на лікарські засоби, які не мають доказової бази, не внесені до нацпереліку лікарських засобів, на ті, які не приносять жодної користі", – сказав заступник міністра.

Дубров наголосив, що у 2022 році лікарні безпосередньо закупили лікарських засобів на 6,18 млрд грн, при цьому з них 2,153 млрд грн клініки використали на закупівлю коштів, які не мають доведеної ефективності.

За його словами, у першому кварталі 2023 року медустанови придбали лікарські засоби на суму понад 3 млрд грн.

Читайте також: МОЗ відновить перевірки лікарень після скарг на фейкові записи від пацієнтів (оновлено)

Як повідомлялося, лікарі первинної медичної допомоги зафіксували зростання кількості звернень пацієнтів минулого року, порівняно періодом до початку великої війни, попри виїзд мільйонів українських біженців за кордон.

При цьому користувачі соціальних мереж масово виявляли у своїх особистих кабінетах медичних інформаційних систем записи, які вони вважають фейковими. Таким чином, лікарі могли позначати візити пацієнтів, які насправді не відбувалися, але лікарні отримували б за них оплату від НСЗУ.

Через це Міністерство охорони здоров’я та Національна служба здоров’я України вирішили відновити фізичний моніторинг роботи законтрактованих із НСЗУ медустанов. Голова МОЗ Віктор Ляшко також розповідав про випадки, коли лікарі підписують фейкові декларації з людьми, які вже померли.