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лікарня (177) ліки (519) МОЗ (1391) закупівлі (2152) НСЗУ (147)

Медичні установи витрачають 30% державних коштів на закупівлю "фуфломіцинів", – МОЗ

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ліки

Українські медичні установи витрачають близько 30% коштів, які одержують від Національної служби здоров’я України (НСЗУ), на закупівлю препаратів, які не мають доведеної ефективності.

Про це розповів перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров, передає Інтерфакс-Україна.

"Понад 30% коштів, які надходять від НСЗУ на рахунки медустанов, витрачаються на лікарські засоби, які не мають доказової бази, не внесені до нацпереліку лікарських засобів, на ті, які не приносять жодної користі", – сказав заступник міністра.

Дубров наголосив, що у 2022 році лікарні безпосередньо закупили лікарських засобів на 6,18 млрд грн, при цьому з них 2,153 млрд грн клініки використали на закупівлю коштів, які не мають доведеної ефективності.

За його словами, у першому кварталі 2023 року медустанови придбали лікарські засоби на суму понад 3 млрд грн.

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Як повідомлялося, лікарі первинної медичної допомоги зафіксували зростання кількості звернень пацієнтів минулого року, порівняно періодом до початку великої війни, попри виїзд мільйонів українських біженців за кордон.

При цьому користувачі соціальних мереж масово виявляли у своїх особистих кабінетах медичних інформаційних систем записи, які вони вважають фейковими. Таким чином, лікарі могли позначати візити пацієнтів, які насправді не відбувалися, але лікарні отримували б за них оплату від НСЗУ.

Через це Міністерство охорони здоров’я та Національна служба здоров’я України вирішили відновити фізичний моніторинг роботи законтрактованих із НСЗУ медустанов. Голова МОЗ Віктор Ляшко також розповідав про випадки, коли лікарі підписують фейкові декларації з людьми, які вже померли.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+5
Треба позбавляти ліцензій. Як лікарів так і заклади.

За Супрун була спроба впровадити таку заборону на використання не протокольних методів та ліків щоб лікарі нарешті почали лікувати по протоколу, но нічого не вийшло бо хто ж захоче втрачати дойну корову у вигляді пацієнтів.
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08.08.2023 19:59
+3
Ну Уляна Супрун і міністром не була, лише виконуючим обов'язки, причому декілька років, бо чесних реформ дуже боялися всі. А після 4-річного правління "докторів смерть" - стєпанова і ляшко - велике диво, що система охорони здоров'я ще існує.
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09.08.2023 05:52
+2
Цензор, у вас тут якісь пекельні борошна.

"2,153 млрд грн клініки використали на закупівлю коштів, які не мають доведеної ефективності." - це ви про купівлю долара чи що?
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08.08.2023 16:53
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Цензор, у вас тут якісь пекельні борошна.

"2,153 млрд грн клініки використали на закупівлю коштів, які не мають доведеної ефективності." - це ви про купівлю долара чи що?
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08.08.2023 16:53 Відповісти
Мертві душі та крейда у таблетках. Скількі там міністр здоровья заробляє? Стул не давить?
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08.08.2023 17:19 Відповісти
Треба позбавляти ліцензій. Як лікарів так і заклади.

За Супрун була спроба впровадити таку заборону на використання не протокольних методів та ліків щоб лікарі нарешті почали лікувати по протоколу, но нічого не вийшло бо хто ж захоче втрачати дойну корову у вигляді пацієнтів.
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08.08.2023 19:59 Відповісти
Ну Уляна Супрун і міністром не була, лише виконуючим обов'язки, причому декілька років, бо чесних реформ дуже боялися всі. А після 4-річного правління "докторів смерть" - стєпанова і ляшко - велике диво, що система охорони здоров'я ще існує.
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09.08.2023 05:52 Відповісти
Да ви що? А в якій країні в медичних вузах вивчають гомеопатію? І лікарі постійно її прописують пацієнтам.
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08.08.2023 21:17 Відповісти
Підтримую. В країні офіційно прописувати фуфломіцини навчають у профільних ВУЗ-ах, на "гомеопатії" (яка є просто плацебо гарантованим) захищають докторські дисертації.

Після цього "моніторинг" з боку бюрократів за "придбанням фуфломіцинів" виглядає реально ідіотським.

Ну а щодо "записів" в дирявій базі нац.служби - то вже взагалі не новина. Лікарі почали "розподіляти" пацієнтів між собою, підробляючи декларації, ще за супрунчихи. Бо розробляли ту систему, очевидно, ідіоти, яким було начхати на безпеку та контролі ведення даних.
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08.08.2023 23:31 Відповісти
Стаття 2018 року. Якесь уявлення про ********** можна зробити, тому, що не чутно, що цей бізнес на дісертаціях було якось припинено.
Погугліть: В Україні процвітає бізнес на дисертаціях. Скільки коштує та що дає захист фейкових наукових робіт
Дата публікації / ТСН. - 08.07.18

Від 1993 року в Україні захистили близько 200 тисяч дисертацій...
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09.08.2023 08:28 Відповісти
Тост

Лишь во сне видеть можно
Рыбку на акации...
Разрешите вас поздравить
С толковой диссертацией!
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09.08.2023 09:23 Відповісти
Точно знаю, що колись при розрахунку "санітарної норми" на опалення (на яку застосовується коефіцієнт ціни "1", а на "понаднорма" - коефіцієнт "1.3" або "1.5") - для сім'ї, де є "науковці" (дисертатні доктора) - раніше бралась формула не "кількість членів сім'*21 + 10.5", а інша. З більшою кількістю "метрів" на особу чи сім'ю. Відповідно, "науковець" за одну і ту ж квартиру, за опалення, платив трішки менше, ніж звичайний пересічний. Чи це збереглось - не знаю. Є ще якісь там доплати до пенсії, але тільки за роботу "науковцем", а не просто за "звання".

Всі інші "що дає" - це від звичайної хитродупості та бойовитості "науковця". Он, в нас депутатами без всіляких дисертацій, одразу з паракмахерів стають.
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10.08.2023 12:28 Відповісти
А хто цей фуфломіцін, який не тільки не ліче, а й каліче регістрірує?, часом не влада в обличчі МОЗ.
Ну що тут казати - країна третього світу - колонія з під дослыдним населенням , який обороняється від зовнішнього агресора.
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08.08.2023 21:31 Відповісти
це дуже яскравий приклад що галузью керують безграмотні невдахи і такі ж директора......це ж збитки і Деержави і людей
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08.08.2023 21:46 Відповісти
Зато стєпанов прібарахлілся на ковіді і сваліл. Хоть поржалі довпойопи73%.
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09.08.2023 05:53 Відповісти
Это всё результаты сотрудничества врачей и руководителей больниц с "мед. представителями". А по сути, преступное сращивание медицины с аптечной мафией, благодаря которому и государство, и простые украинцы тратят миллиарды гривен на всякую ненужную хрень.
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08.08.2023 21:48 Відповісти
Все специальности пахнут особо:
Пахнет генетик буккальным соскобом,
Пахнут хирурги перитонитом,
А пульмонологи пахнут плевритом,

Пахнет кетонами эндокринолог,
Зубом гнилым пахнет врач-стоматолог,
Медик судебный пахнет могилой,
Пахнет начмед коньяком и текилой,

Пахнет секретом простаты уролог,
Барием пахнет врач-рентгенолог,
Запах мокроты, кровей и мочи
Всюду несут лаборанты-врачи,

Пахнет агаром микробиолог,
Гипсом и шинами - врач травматолог.
Пахнет слюнями, с отрыжкой и без
Врач кабинета ФГДС.

Розами пахнет… хороший проктолог,
Пахнет старушками врач-геронтолог,
Пахнет УЗИстка кондомом и гелем,
Медрегистратор - бумагой и клеем.

Пахнет ногами доктор подолог,
Грилем и пролежнем - комбустиолог,
Рвотой, бомжами, мочой и бензином
Пахнет врач «Скорой» невыносимо.

Тетками пахнет врач-гинеколог,
А парафином пахнет гистолог.
Злыми старушками, тонной бумаги
Пахнут у нас терапевты-бедняги,

Пахнет меконием неонатолог,
Пахнет мочой застарелой нефролог.
Пахнет маммолог грязной подмышкой,
А педиатры пахнут «Растишкой»,

Мокрой жилеткой пахнет психолог,
Пахнет наркозом анестезиолог.
Запахов много, но есть и облом -
Фармпредставитель лишь пахнет баблом!
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09.08.2023 09:27 Відповісти
А слабо список фуфломіцинів оголосити? Страшна таємниця?
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08.08.2023 22:30 Відповісти
Зробіть щось в лікарнях.
Нахабно відставляють кишені щоб ти туди гроші поклав. Інакше лежи собі в палаті, до тебе навіть на огляд ніхто не зайде. Скільки вже треба класти в ті кишені. Щодня. Лікарю дай. Медсетсрі дай.
Що це таке ?
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09.08.2023 08:50 Відповісти
Я розумію мотивацію лікарів позбутись міністра Супрун, бо тоді гроші не можна було брати.
Але пацієнти, середньостатистичні ідіоти вам так треба було ? Вам так не подобалось її обличчя - то тепер платіть шалене бабло лікарям просто так, а вони ще і не несуть відповідальності за ваше лікавання.
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09.08.2023 08:52 Відповісти
Процентів вісімдесят препаратів з ,.доведеною клінічною ефективністю" це симптоматичні препарати, які абсолютно нічого не лікують, а лише дають можливість фармацевтичним корпораціям отримати надприбутки за рахунок зняття симптомів і створення у пацієнта ілюзії покращення. При цьому вони отруюють органіузм за рахунок десятків побічних ефектів, тобто своєї токсичності. Ось і вибирайте чим лікуватись і як покращити своє здров"я якщо лікарі лише повторюють як попугаї ті догми, які вони почули.
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09.08.2023 10:32 Відповісти
І що ця лупоока погань ляшко просуває? Заборону на ввезення БАДів? А воно в курсі, що купа препаратів, які у нас зареєєстровані як ліки, у цівілізованих країнах саме БАДи, тільки дуже високої якості і дешевше. Це щоб рідня власника "Дарниці" і Ко у Відні луівітони палетами вантажило.
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09.08.2023 10:52 Відповісти
 
 