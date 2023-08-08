Наслідки підриву Каховської ГЕС: Уряд продовжив строки прийому заяв на виплати постраждалим від підтоплення

Кабінет міністрів продовжив до 31 жовтня термін прийому заяв на виплату грошової допомоги постраждалим від підтоплення в Херсонській та Миколаївській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Йдеться про виплати матеріальної допомоги у розмірі 5 тисяч гривень особам, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС", – пояснили у відомстві.

Зазначається, що станом на 7 серпня таку фінансову підтримку вже отримали мешканці Херсонської та Миколаївської областей на загальну суму майже 52 млн грн. Зокрема, грошову допомогу виплачено 9 427 жителям Херсонщини та 944 – Миколаївщини.

Як нагадали у міністерстві, таку фінансову допомогу від держави можуть отримати ті, хто на момент підриву ГЕС проживали (були зареєстровані/задекларовані) в населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали підтоплення.

Включно з тими, хто з 6 червня виїхав із підтоплених районів тимчасово окупованої території Лівобережжя на підконтрольну Україні територію.