БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1527 відвідувачів онлайн
Новини Соціальна політика
187 0
виплати (356) Каховська ГЕС (112)

Наслідки підриву Каховської ГЕС: Уряд продовжив строки прийому заяв на виплати постраждалим від підтоплення

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

гес,каховська

Кабінет міністрів продовжив до 31 жовтня термін прийому заяв на виплату грошової допомоги постраждалим від підтоплення в Херсонській та Миколаївській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Йдеться про виплати матеріальної допомоги у розмірі 5 тисяч гривень особам, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС", – пояснили у відомстві.

Зазначається, що станом на 7 серпня таку фінансову підтримку вже отримали мешканці Херсонської та Миколаївської областей на загальну суму майже 52 млн грн. Зокрема, грошову допомогу виплачено 9 427 жителям Херсонщини та 944 – Миколаївщини.

Як нагадали у міністерстві, таку фінансову допомогу від держави можуть отримати ті, хто на момент підриву ГЕС проживали (були зареєстровані/задекларовані) в населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали підтоплення.

Включно з тими, хто з 6 червня виїхав із підтоплених районів тимчасово окупованої території Лівобережжя на підконтрольну Україні територію.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 