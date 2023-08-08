Росіяни набрали кредитів на рекордну суму другий місяць підряд
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Росіяни залучили у липні кредитів на загальну суму 1,53 трильйона рублів, що стало місячним рекордом за весь час ведення статистики.
За даними російського центробанку, сума отриманих росіянами споживчих кредитів майже змінилася (665,4 трлн рублів у липні після 663,9 трлн рублів у червні), але порівняно з липнем минулого року зростання становило 54%, пише РБК.
Водночас іпотечних кредитів росіяни залучили на 657,3 млрд рублів. Це на 4% більше, ніж у червні (633,2 млрд рублів), але на 91% більше, ніж у липні минулого року.
Найбільше зростання спостерігається в автокредитуванні – на 30% за місяць і на 186% за рік, до 165 млрд рублів.
Видача POS-кредитів сягнула 41,5 млрд рублів, збільшившись за місяць на 10%.
Росіяни залучають рекордну суму кредитів другий місяць поспіль попри те, що центробанк РФ намагається стримувати бум кредитування. З 1 січня для банків почали діяти прямі кількісні обмеження на видачу споживчих кредитів без застави надто закредитованим позичальникам, а також для кредитів на термін понад п'ять років, з 1 липня ці обмеження посилилися.
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- срочно погасітє крєдіт, ілі конфіскуєм жільйо
- ***, гдє дєнєг срочно взять?!
- ПВК "патріот": високая оплата, стабільная работа
- О, класс, ужє бєгу!
Надо брать кредиты, а отдавать будет некуда.
По власному досвіду скажу:? береш чужі, а віддаєш свої. Краще взагалі не брати.
novayagazeta.eu
- Эти деньги достаются людям, которым ни при каких других условиях точно бы не достались, - объясняет Иноземцев.
О том, что участники войны зачастую получают намного меньше обещанного, свидетельствуют многочисленные источники. В пабликах, посвященных проблемам мобилизованных и контрактников, подобные сообщения появляются ежедневно. Мы проанализировали 10 тысяч сообщений в одном из них: 850 сообщений содержат жалобы на отсутствие выплат или выплаты в существенно меньшем размере (не считая случаев, когда из текста поста следует, что речь идет о пока небольшой по времени задержке).
Это касается и регулярного заработка, и компенсаций раненым, и выплат семьям погибших, и различных пособий и пенсий, в том числе по потере кормильца. С каждым месяцем количество таких жалоб растет (данные за июль неполные, до 26 июля включительно).
Але банкам не варто розраховувати на те що гроші повернуть
В Україні коли беруть гроші в кредит завідома знають що повертати нікому не збираються
А це Росія чим більше наберуть кредитів і чим більше не віддадуть тим краще
Тому економіка через неповернення кредитів ще більше впаде
А до в'язниць всіх не запроторять
А рост плюс 54 процета за год означает что из загнали в долговую помойную яму
Реальная страна рабов