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Новини Фінанси
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банки (6409) кредит (2942) Росія (11643)

Росіяни набрали кредитів на рекордну суму другий місяць підряд

Новини БізнесЦензор Фінанси

рубль

Росіяни залучили у липні кредитів на загальну суму 1,53 трильйона рублів, що стало місячним рекордом за весь час ведення статистики.

За даними російського центробанку, сума отриманих росіянами споживчих кредитів майже змінилася (665,4 трлн рублів у липні після 663,9 трлн рублів у червні), але порівняно з липнем минулого року зростання становило 54%, пише РБК.

Водночас іпотечних кредитів росіяни залучили на 657,3 млрд рублів. Це на 4% більше, ніж у червні (633,2 млрд рублів), але на 91% більше, ніж у липні минулого року.

Найбільше зростання спостерігається в автокредитуванні – на 30% за місяць і на 186% за рік, до 165 млрд рублів.

Видача POS-кредитів сягнула 41,5 млрд рублів, збільшившись за місяць на 10%.

Росіяни залучають рекордну суму кредитів другий місяць поспіль попри те, що центробанк РФ намагається стримувати бум кредитування. З 1 січня для банків почали діяти прямі кількісні обмеження на видачу споживчих кредитів без застави надто закредитованим позичальникам, а також для кредитів на термін понад п'ять років, з 1 липня ці обмеження посилилися.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+12
Ніт. Тут відповідь в іншому. Наприкінці 80-х люди також набрали кредитів. Мій знайомий будинок побудував трьоповерховий , а потім совок крякнув і віддавати було нікому )). Раісянє штота знают ))
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08.08.2023 14:55
+10
Через півроку.
- срочно погасітє крєдіт, ілі конфіскуєм жільйо
- ***, гдє дєнєг срочно взять?!
- ПВК "патріот": високая оплата, стабільная работа
- О, класс, ужє бєгу!
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08.08.2023 14:52
+3
Московити унюхали, что государству скорый кердык.
Надо брать кредиты, а отдавать будет некуда.
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08.08.2023 15:21
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Через півроку.
- срочно погасітє крєдіт, ілі конфіскуєм жільйо
- ***, гдє дєнєг срочно взять?!
- ПВК "патріот": високая оплата, стабільная работа
- О, класс, ужє бєгу!
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08.08.2023 14:52 Відповісти
Ніт. Тут відповідь в іншому. Наприкінці 80-х люди також набрали кредитів. Мій знайомий будинок побудував трьоповерховий , а потім совок крякнув і віддавати було нікому )). Раісянє штота знают ))
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08.08.2023 14:55 Відповісти
Якщо крякне росія, кредити доведеться віддавати місцевій владі натурою.
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08.08.2023 15:09 Відповісти
зараз такого не буде, але передчуття гіперінфляції у кацапів мабуть є, тому й гребуть кредити, але ж не факт, що доходи у них в срублях піднімуться, та й інфляцію ніхто не відміняв, банки зроблять перерахунок на індекс інфляції.
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08.08.2023 16:04 Відповісти
Да. Это банальный расчет на обесценивание валюты.
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09.08.2023 01:23 Відповісти
Росіяни на випадок капітуляціі їх країни беруть більше кредитів. Наші чиновники з МО на випадок капітуляціі переводять гроші з бюджету країни буцім то за зброю, а в дійсності на свої рахунки.
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08.08.2023 15:19 Відповісти
Московити унюхали, что государству скорый кердык.
Надо брать кредиты, а отдавать будет некуда.
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08.08.2023 15:21 Відповісти
хай розпитають на цю тему жителів ще українського Криму. Ті брали кредити, потім бігали-танцювали за расєю в надії, що віддавати буде нікому. Але згодом десь через півроку прийшли ще вєжлівіші люди в краватках і заявили: ми викупілі ваші крєдіти і тєпєрь ви далжни нам. І починає одна радитись в соцмережі: віддавати чи ні? Бо хто зна шо то за колектори? А їй в очі сміються: та віддавай дурепо. А потім, коли Крим повернеться в Україну, то й банки повернуться. Ще раз віддаси.
По власному досвіду скажу:? береш чужі, а віддаєш свої. Краще взагалі не брати.
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08.08.2023 15:44 Відповісти
Маньки гребуть бабло під майбутнє погашення їх здохшими ваньками але є нюанс. За "безвісти зниклого" ваньку компенсації не буде. Мобільні крематорії працюють цілодобово))
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08.08.2023 15:45 Відповісти
Я б сам взяв, ітак раші піпєц!
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08.08.2023 17:43 Відповісти
А якщо не піпєц? Віддавати ж треба буде. Віддаш - а тут і рашці піпєц. От сміху буде.
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08.08.2023 17:54 Відповісти
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09.08.2023 05:46 Відповісти
По разным оценкам, Россия тратит на войну в Украине до 850 млрд рублей в месяц. Сюда входят не только затраты на технику и зарплаты военным, но и многочисленные надбавки для участников боевых действий. «Новая-Европа» насчитала около 60 видов выплат и нематериальных льгот для ветеранов войны и их семей - в четыре раза больше, чем для врачей или многодетных семей. В итоге почти во всех регионах страны молодым мужчинам «выгоднее» пойти на фронт и не вернуться.

novayagazeta.eu
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08.08.2023 18:58 Відповісти
Бедность и зависимость от государства огромной части населения привели к тому, что для большого количества россиян предлагаемые государством выплаты за участие в войне против Украины - это колоссальный, почти недостижимый при других видах деятельности доход. Социолог и экономист Владислав Иноземцев полагает, что именно обещанные за участие в войне деньги играют наибольшую роль в том, что многие готовы идти воевать добровольно, а мобилизованные, отправившиеся на войну в принудительном порядке, принимают случившееся и воздерживаются от протестов.

- Эти деньги достаются людям, которым ни при каких других условиях точно бы не достались, - объясняет Иноземцев.
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08.08.2023 19:00 Відповісти
В десяти регионах, понесших самые большие потери, по данным Медиазоны, расходы бюджета на душу населения ниже среднего по России. То есть наиболее активно в армию идут именно жители бедных регионов.
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08.08.2023 19:02 Відповісти
Достаются предложенные властью беспрецедентные выплаты за участие в войне далеко не всем. Что это - бюрократический хаос или намеренная попытка чиновников сократить расходы, - сказать трудно, но итог - тысячи людей, не получивших то, на что рассчитывали.

О том, что участники войны зачастую получают намного меньше обещанного, свидетельствуют многочисленные источники. В пабликах, посвященных проблемам мобилизованных и контрактников, подобные сообщения появляются ежедневно. Мы проанализировали 10 тысяч сообщений в одном из них: 850 сообщений содержат жалобы на отсутствие выплат или выплаты в существенно меньшем размере (не считая случаев, когда из текста поста следует, что речь идет о пока небольшой по времени задержке).

Это касается и регулярного заработка, и компенсаций раненым, и выплат семьям погибших, и различных пособий и пенсий, в том числе по потере кормильца. С каждым месяцем количество таких жалоб растет (данные за июль неполные, до 26 июля включительно).
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08.08.2023 19:05 Відповісти
Якщо кацапи масово беруть кредити це вже зрозуміло що в РФ важко жити рубль палає ціни зростають
Але банкам не варто розраховувати на те що гроші повернуть
В Україні коли беруть гроші в кредит завідома знають що повертати нікому не збираються
А це Росія чим більше наберуть кредитів і чим більше не віддадуть тим краще
Тому економіка через неповернення кредитів ще більше впаде
А до в'язниць всіх не запроторять
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08.08.2023 19:54 Відповісти
50 тысяч долларов на каждого. 666 триллионов, это около 6,7 триллионов долларов
А рост плюс 54 процета за год означает что из загнали в долговую помойную яму
Реальная страна рабов
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09.08.2023 04:59 Відповісти
 
 