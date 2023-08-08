Росіяни набрали кредитів на рекордну суму другий місяць підряд

Росіяни залучили у липні кредитів на загальну суму 1,53 трильйона рублів, що стало місячним рекордом за весь час ведення статистики.

За даними російського центробанку, сума отриманих росіянами споживчих кредитів майже змінилася (665,4 трлн рублів у липні після 663,9 трлн рублів у червні), але порівняно з липнем минулого року зростання становило 54%, пише РБК.

Водночас іпотечних кредитів росіяни залучили на 657,3 млрд рублів. Це на 4% більше, ніж у червні (633,2 млрд рублів), але на 91% більше, ніж у липні минулого року.

Найбільше зростання спостерігається в автокредитуванні – на 30% за місяць і на 186% за рік, до 165 млрд рублів.

Видача POS-кредитів сягнула 41,5 млрд рублів, збільшившись за місяць на 10%.

Росіяни залучають рекордну суму кредитів другий місяць поспіль попри те, що центробанк РФ намагається стримувати бум кредитування. З 1 січня для банків почали діяти прямі кількісні обмеження на видачу споживчих кредитів без застави надто закредитованим позичальникам, а також для кредитів на термін понад п'ять років, з 1 липня ці обмеження посилилися.