У Польщі відновили прокачку раніше пошкодженою ниткою нафтопроводу "Дружба"

Польський трубопровідний оператор PERN увечері 7 серпня відновив повну працездатність пошкодженої ділянки нафтопроводу "Дружба" та відновив прокачування нафти.

Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає галузеве видання enkorr.

"Тепер основна увага компанії буде зосереджена на розчистці території та приведенні її у належний стан. Служби охорони навколишнього середовища PERN разом зі спеціалізованою компанією з рекультивації залишаються на місці", – наголосили в повідомленні.

Компанія зібрала післяаварійну комісію для з'ясування причин, які спричинили витік.

Раніше ЗМІ повідомляли, що одну з двох гілок нафтопроводу "Дружба" в напрямку Німеччини було відключено через витік на ділянці у Польщі. Друга гілка нафтопроводу функціонувала без змін.

Пізніше PERN підтвердив пошкодження однієї з ниток західної ділянки нафтопроводу "Дружба" у гміні Ходеч. Це магістраль, яка транспортує сиру нафту морських поставок на Захід. Зазначалося, що очікуваний час відновлення прокачування – ранок вівторка (8 серпня).

У 2022 році Німеччина та Польща загалом отримували через північну гілку трубопроводу близько 480 тис. барелів нафти на день. Чехія, Угорщина та Словаччина імпортували майже 290 тис. барелів на день.

Нагадаємо, з 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго ЄС на імпорт російської нафти, але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".