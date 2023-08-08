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Колишній "Турбоатом" втратить 1,4 мільярди через банкрутство банку свого директора Суботіна

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мегабанк

Державна компанія "Українські енергетичні машини" (раніше – "Турбоатом"), може втратити 1,4 млрд грн на рахунках збанкрутілого "Мегабанку", який належав гендиректору держкомпанії Віктору Суботіну.

Про це директорка Фонду гарантування вкладів фізосіб Світлана Рекрут розповіла в інтерв’ю українській редакції Forbes.

За її словами, вимоги "Українські енергетичні машини" до "Мегабанку" знаходяться в дев’ятій черзі кредиторів, як юридичної особи, пов’язаної з банком. Однак активів збанкрутілої фінустанови не вистачить навіть для виплат кредиторам третьої черги.

"Виплата вкладникам по "Мегабанку" була досить великою – майже 4 млрд грн. Активів об’єктивно недостатньо, щоби задовольнити навіть третю чергу. Кредитний портфель із великою кількістю днів прострочки, дуже багато пов’язаних осіб", – розповіла Рекрут.

Вона зауважила, що банк втратив частину ліквідних активів, кошти від яких можна було б спрямувати на виплати постраждалим внаслідок його банкрутства.

"Нещодавно "Мегабанк" втратив ліквідну нерухомість у Харкові, яка напередодні банкрутства була передана в заставу нині підсанкційній особі і яку ця особа стягнула шляхом продажу, отримавши кошти, незважаючи на те що такі операції наразі є незаконними. Це породило цілу хвилю кримінальних проваджень та судів за цей актив", – додала Рекрут.

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Нагадаємо, у червні 2022 року Нацбанк ухвалив рішення віднести "Мегабанк" до категорії неплатоспроможних, а 21 липня того ж року вирішив ліквідувати банк.

У Нацбанку зазначали, що проблеми в діяльності "Мегабанку" не були спричинені запровадженням воєнного стану, а почалися задовго до початку війни. Зокрема, банк було віднесено до категорії проблемних ще 3 лютого 2022 року через суттєві порушення нормативно-правових актів НБУ в частині оцінки кредитного ризику, систематичне кредитування пов’язаних осіб, значний обсяг непрофільних активів на балансі, невиконання плану докапіталізації/реструктуризації за результатами стрес-тесту 2021 року.

Можливу суму виплат гарантованої суми вкладникам банку Нацбанк оцінював у 4,4 млрд грн. Водночас державна компанія "Укренергомашини" на рахунках "Мегабанку" тримала 1,4 млрд грн.

"Мегабанк" (раніше – банк "Добродій") заснований у 1990 році. Його акціонерами були багаторічний голова "Турбоатому" (зараз – АТ "Укренергомашини") Віктор Суботін (пряма та опосередкована участь 60,89% статутного капіталу), Європейський банк реконструкції та розвитку – 15%; KfW – 15 %, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) – 6,02%.

Автор: Михайло Орлюк
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