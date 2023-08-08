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Новини Фінанси
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банки (6409) НБУ (8359) прибуток (1708)

Рекордний прибуток: Українські банки заробили за пів року понад 67 мільярдів

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гривня

Українські банки в першому півріччі 2023 року отримали 67,6 млрд грн чистого прибутку порівняно з 4,6 млрд грн збитку за аналогічний період минулого року.

Як повідомляє пресслужба Національного банку, головними чинниками прибутковості сектору залишаються зростання процентних доходів, передусім від високоліквідних активів, та несуттєві обсяги формування резервів.

Як додає регулятор, операційний дохід банків зріс на 35% у річному розрізі. Чистий процентний дохід за перше півріччя збільшився на 41% у порівнянні з показником січня-червня минулого року.

Попри певне уповільнення у весняні місяці, зокрема внаслідок зменшення операцій з картками, чистий комісійний дохід зріс на 22% р/р.

Також чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви збільшився у першому півріччі 2023 року на 57% р/р – до 87,4 млрд грн.

Водночас темпи відрахувань у резерви під збитки від активних операцій знизилися порівняно з показниками першого півріччя минулого року на 92%. Загалом із початку повномасштабного вторгнення банки сформували резерви під кредити на 103 млрд грн.

Рентабельність капіталу сектору на 1 липня 2023 року становила 56% порівняно з -4% рік тому. Нарахований за півріччя податок на прибуток перевищив відповідний річний показник історично найприбутковішого 2021 року, додали в НБУ.

Станом на 1 липня 2023 року лише вісім банків із 65 платоспроможних установ були збитковими із сукупним збитком 112 млн грн.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+3
І ніхто чомусь більше не коментує?!
Все гаразд. Йде війна. Прибутки зростають. Офшори також...
КРАСА?
P.S.Особливо зворушило про збиткові банки...
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08.08.2023 15:57
+3
ЗАРОБИЛИ!
СЕРЙОЗНО?
Це ЖАХ ТА ЦИНІЗМ НБУ І БАНКІВ!
Вони з лопатою копали, сіяли , збирали врожай?
Ні!
БАНКИ ВИДАЮТЬ КРЕДИТИ під 21% річних, ось де вони заробили!
Банки розліли та продовжують роздягати бізнес та простих громадян, які не можуть звести кінці з кінцями!
Це позор для нашої країни така банківська система!
Ганьба!
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08.08.2023 15:58
+2
ну що собі далі це зешобло разом з пишним думає? як вони думають вийти з цієї ситуаціїї..А ситуація така- банки тупо попилисосили гривню в укрраїні по 13 відсотків і загнали в депозитні сертифікати нбу під 25...кожен день нбу платить комерційним банкам 200млн .кожен день..які тупо друкує і остається їм винен 600млр які потрібно буде у свій час повернути....спочатку нбу друкуе 400млрд і розвалює економіку і робить супер інфляцію .а потім ці 400+200 млрд звязує через депозитні сертифікати ...уряд з зешоблою ці 600млрд проїдають успішно ....при цьому звітують про 42млрд в ЗВР .які незрозуміло де і незрозуміло в чому ... вихід в шобли один. звязувати по максиму му гривні і потім різко її обвалити ....сильно обвалити...і хто думає що на депозитах можна заробити знову ж попадуть...ще є один варіант .що україну будуть тупо заливати валютую після кореї .але це все таке ......
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08.08.2023 15:11
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ну що собі далі це зешобло разом з пишним думає? як вони думають вийти з цієї ситуаціїї..А ситуація така- банки тупо попилисосили гривню в укрраїні по 13 відсотків і загнали в депозитні сертифікати нбу під 25...кожен день нбу платить комерційним банкам 200млн .кожен день..які тупо друкує і остається їм винен 600млр які потрібно буде у свій час повернути....спочатку нбу друкуе 400млрд і розвалює економіку і робить супер інфляцію .а потім ці 400+200 млрд звязує через депозитні сертифікати ...уряд з зешоблою ці 600млрд проїдають успішно ....при цьому звітують про 42млрд в ЗВР .які незрозуміло де і незрозуміло в чому ... вихід в шобли один. звязувати по максиму му гривні і потім різко її обвалити ....сильно обвалити...і хто думає що на депозитах можна заробити знову ж попадуть...ще є один варіант .що україну будуть тупо заливати валютую після кореї .але це все таке ......
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08.08.2023 15:11 Відповісти
Це схоже на шахрайську схему з пограбунку суспільства за участю НБУ та комерційних банків. Замість того, щоб надрукувати заплановану суму грошей і передати її в держбюджет та розігнати штучну інфляцію, до цієї суми шахраї вирішили додати ще 25% вершків комерційним банкам
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09.08.2023 23:19 Відповісти
так це мало сказано ...не 25 відсотків .а вже 50 .....це не 25 відсотків плюс суми а 25 річних ......це і є шахрайська схема для грабунку україців .....сеня в 14 провів подібну схему -рефінанс .і загнав доллар з 12 до 30(війна загнала всього навсього з 8 до 12)а все остальне сеня з порохом кубівим ....а тепер він через палестинців пролобіював пишного...і зесистема достала пишного з ощадбанку і поставили для грабунку..шевченко напевне був проти чи не хотів чи боявся це робити і за це зешобла завела на нього справу .правда дала втекти у відень....так це ще пів біди ...а головна біда що цей корумпований нбу показує прибутки від покупки ОВГЗД де напевно він засунув уже трильйон і під ці придумані прибутки друкує гроші....спочку за друк плюс віртуал купуються овгзд а потім під цей віртуал малюються прибутки під які знову друкують гроші ...якщо зараз не друкують то беруть в комерційних банків під 25 депозити ....а на виході це буде ураган ....
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10.08.2023 09:58 Відповісти
Це порох очолив грабіж українців не з кубівим, тоді була гонтарєва, яку через скандал з обвалом нацвалюти, масовий банкопад з наступним розграбуванням активів цих банків через фонд гарантування вкладів і замінили на кубіва.
Наступна схема пограбунку українців та держбюджету за участю корупціонерки й аферистки маркарової була впроваджена через надприбуткові ОВДП для фінансування дефіциту держбюджету). Виходить держбюджет платив шалені відсотки корупційним прокладкам для фінансування власної нестачі коштів по виплаті соціальних та ін. зобов'язань)
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11.08.2023 09:32 Відповісти
ні.....кубів видав 400млрд рефінансу за місяць.....кубіва потрібно було за це запроторити на пожиттеве разом з родиною до 5 коліна і сюди ще добавити махницького.....турчинов вдягнув на себе повноваження голови верховної ради....махницький ген прокурора .а кубів нац банку.....це все було 2 місяці-а в червні вже вибори і порох з гонтарєвою .....так шо не путай.....за кубіва мовчать - а це одна з найбільших непотрібей української землі....за 2 місяці він надрукував сотні міліардів і роздав безвозмездно банкам рефінанс за які порвали курс і розграбували людей всіх........
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11.08.2023 11:32 Відповісти
І ніхто чомусь більше не коментує?!
Все гаразд. Йде війна. Прибутки зростають. Офшори також...
КРАСА?
P.S.Особливо зворушило про збиткові банки...
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08.08.2023 15:57 Відповісти
ЗАРОБИЛИ!
СЕРЙОЗНО?
Це ЖАХ ТА ЦИНІЗМ НБУ І БАНКІВ!
Вони з лопатою копали, сіяли , збирали врожай?
Ні!
БАНКИ ВИДАЮТЬ КРЕДИТИ під 21% річних, ось де вони заробили!
Банки розліли та продовжують роздягати бізнес та простих громадян, які не можуть звести кінці з кінцями!
Це позор для нашої країни така банківська система!
Ганьба!
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08.08.2023 15:58 Відповісти
У банков прибыло, значит, у населения убыло(не путать чиновников и прочих депутатов). Закон сообщающихся сосудов.
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08.08.2023 18:55 Відповісти
А накуя вы дурни туда бабло несете?
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08.08.2023 21:20 Відповісти
Україну перетворили коррупцією і банковською системою в держава третього світу, в якій при відсутності девальвації в часовому лазі ( гривню тримають 37) за рахунок інтервенцій державних ЗВР які складають за рахунок не торгівельног балансу , а міжнародних позик, тоб-то боргів для подальших ще більших боргів за рахунок встановлення ставка НБУ - 25%, для викачування валюти з країни за % під 25 % по суті в $, тоді як інфляція самого $-5%. В таких умовах ні якого виробництва не може бути і мови,будемо не заробляти , а брати в борг і віддавати природними ресурсами, а коли кредити перестануть давати то заберуть все за борги і ні чого не буде , для населення не можна буде ні чого купити починаючи з якісних ліків (вже одна Індія) і закінчуючи їжею.
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08.08.2023 22:19 Відповісти
цю новину можуть нормально прокоментувати лише банкіри.

Там в дохідній частині досі кредити нульових років та неснуючі забезпечення.
Ні про яке реальне зростання прибутку скоріш за все не йдеться.
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09.08.2023 01:09 Відповісти
Ви ж правильно почали. Прокоментувати можуть лише спеціалісти.
Кредити нульових були виведені за Смолія і Гонтаревої , якій зелені в якості подяки спалили хату.
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16.08.2023 23:34 Відповісти
Порадіємо за них всі разом чи як ?
Хто в нас ще забагатів за часи війни- банки, влада, чиновники , і т.д.
Танцюємо, сміємось, вітаємо
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09.08.2023 08:54 Відповісти
 
 