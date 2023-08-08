Рекордний прибуток: Українські банки заробили за пів року понад 67 мільярдів
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Українські банки в першому півріччі 2023 року отримали 67,6 млрд грн чистого прибутку порівняно з 4,6 млрд грн збитку за аналогічний період минулого року.
Як повідомляє пресслужба Національного банку, головними чинниками прибутковості сектору залишаються зростання процентних доходів, передусім від високоліквідних активів, та несуттєві обсяги формування резервів.
Як додає регулятор, операційний дохід банків зріс на 35% у річному розрізі. Чистий процентний дохід за перше півріччя збільшився на 41% у порівнянні з показником січня-червня минулого року.
Попри певне уповільнення у весняні місяці, зокрема внаслідок зменшення операцій з картками, чистий комісійний дохід зріс на 22% р/р.
Також чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви збільшився у першому півріччі 2023 року на 57% р/р – до 87,4 млрд грн.
Водночас темпи відрахувань у резерви під збитки від активних операцій знизилися порівняно з показниками першого півріччя минулого року на 92%. Загалом із початку повномасштабного вторгнення банки сформували резерви під кредити на 103 млрд грн.
Рентабельність капіталу сектору на 1 липня 2023 року становила 56% порівняно з -4% рік тому. Нарахований за півріччя податок на прибуток перевищив відповідний річний показник історично найприбутковішого 2021 року, додали в НБУ.
Станом на 1 липня 2023 року лише вісім банків із 65 платоспроможних установ були збитковими із сукупним збитком 112 млн грн.
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Наступна схема пограбунку українців та держбюджету за участю корупціонерки й аферистки маркарової була впроваджена через надприбуткові ОВДП для фінансування дефіциту держбюджету). Виходить держбюджет платив шалені відсотки корупційним прокладкам для фінансування власної нестачі коштів по виплаті соціальних та ін. зобов'язань)
Все гаразд. Йде війна. Прибутки зростають. Офшори також...
КРАСА?
P.S.Особливо зворушило про збиткові банки...
СЕРЙОЗНО?
Це ЖАХ ТА ЦИНІЗМ НБУ І БАНКІВ!
Вони з лопатою копали, сіяли , збирали врожай?
Ні!
БАНКИ ВИДАЮТЬ КРЕДИТИ під 21% річних, ось де вони заробили!
Банки розліли та продовжують роздягати бізнес та простих громадян, які не можуть звести кінці з кінцями!
Це позор для нашої країни така банківська система!
Ганьба!
Там в дохідній частині досі кредити нульових років та неснуючі забезпечення.
Ні про яке реальне зростання прибутку скоріш за все не йдеться.
Кредити нульових були виведені за Смолія і Гонтаревої , якій зелені в якості подяки спалили хату.
Хто в нас ще забагатів за часи війни- банки, влада, чиновники , і т.д.
Танцюємо, сміємось, вітаємо