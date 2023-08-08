Ціни на бензин та дизпаливо у великих мережах АЗС зросли ще на гривню
Новини БізнесЦензор Транспорт
У період із 7 по 8 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 29 копійок і склала 50,69 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 21 копійку – до 52,61 грн/л, а дизельне пальне –на 29 копіок, до 49,98 грн/л.
Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".
Консолідована мережа АЗС групи "Приват" (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн. Зокрема бензин марки А-92 здорожчав до 49 грн/л, А-95 – до 50 грн/л, А-95-преміум – до 50,5 грн/л, дизельне пальне – до 50 грн/л.
На станціях державної мережі "Укрнафта", крім бензину А-95+, всі види пального здорожчали теж на 1 грн: бензин марки А-92 здорожчав до 47,9 грн/л, бензин А-95 – до 48,9 грн/л, дизпаливо – до 47,9 грн/л.
Бензин А-95 у мережі UPG здорожчав на 50 копійок, до 51,9 грн/л, А-95+ – до 53,9 грн/л, дизпальне також додало 50 копійок, до 50 грн/л.
Мережі "БРСМ-Нафта", KLO, Mango, U.GO, "Фактор" та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,12-2 грн/л.
Будь ласка, зачекайте...
https://radiotrek.rv.ua/news/cini-na-benzin-i-dizel-z-1-lipnya-poletyat-skilki-budemo-platiti-za-palne_309225.html
Для "математика": 48.90 - 11,00 = 37.90 без учёта роста других затрат и опта
На станціях державної мережі "Укрнафта", крім бензину А-95+, всі види пального здорожчали теж на 1 грн: бензин марки А-92 здорожчав до 47,9 грн/л, бензин А-95 - до 48,9 грн/л, дизпаливо - до 47,9 грн/л. Джерело: https://biz.censor.net/n3436065
- За нашими розрахунками, після 1 липня податкова складова для бензину зросте на 11 гривень за літр. Радіо Трек: НОВИНИ. Джерело: https://radiotrek.rv.ua/news/cini-na-benzin-i-dizel-z-1-lipnya-poletyat-skilki-budemo-platiti-za-palne_309225.html
У нас три крупных заправки практически в одном месте - Укрнафта, WOG и Shelf.
09 червня, 2023, 17:30 ... Мережа «Авантаж» пропонує дизельне пальне за 39,50 грн/л (-1 грн/л до 2 червня), а стандартний бензин марки А-95 - за 40,50 грн/л.
Ціни на ДП на станціях Chipo за тиждень знизилися в середньому на 72 коп./л і становлять 40,00 грн/л, на «п'ятірку» - 41,40 грн/л (-52 коп./л). При цьому у столичному регіоні мережі бензин А-95 і ДП коштують 39 грн/л.
Мережа VST зназила ціну на дизпальне на 0,98 грн/л, до 38,70 грн/л, що є найнижчою ціною на цей ресурс по країні.
@tZEinform
Кажучи загально зрозумілим - Зеленський\ Шмигаль \Рєзніков поцупили з бюджету майже 1 млрд. баксів і розпихали на фірми-одноденки, як контракти на постачання. А народу дісталось друге підвищення тарифів і цін на пальне."
або, а чом би й ні?!