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Новини Транспорт
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АЗС (1491) бензин (1021) ціни (2970) дизпаливо (1227)

Ціни на бензин та дизпаливо у великих мережах АЗС зросли ще на гривню

Новини БізнесЦензор Транспорт

бензин,заправка,топливо,азс

У період із 7 по 8 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 29 копійок і склала 50,69 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 21 копійку – до 52,61 грн/л, а дизельне пальне –на 29 копіок, до 49,98 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Консолідована мережа АЗС групи "Приват" (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн. Зокрема бензин марки А-92 здорожчав до 49 грн/л, А-95 – до 50 грн/л, А-95-преміум – до 50,5 грн/л, дизельне пальне – до 50 грн/л.

На станціях державної мережі "Укрнафта", крім бензину А-95+, всі види пального здорожчали теж на 1 грн: бензин марки А-92 здорожчав до 47,9 грн/л, бензин А-95 – до 48,9 грн/л, дизпаливо – до 47,9 грн/л.

Бензин А-95 у мережі UPG здорожчав на 50 копійок, до 51,9 грн/л, А-95+ – до 53,9 грн/л, дизпальне також додало 50 копійок, до 50 грн/л.

Мережі "БРСМ-Нафта", KLO, Mango, U.GO, "Фактор" та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,12-2 грн/л.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+5
Странно было бы если после всех крайних решений этого зеленого барыги они бы падали. Никак не нажрется.
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08.08.2023 11:57
+3
tZE inform

@tZEinform

Кажучи загально зрозумілим - Зеленський\ Шмигаль \Рєзніков поцупили з бюджету майже 1 млрд. баксів і розпихали на фірми-одноденки, як контракти на постачання. А народу дісталось друге підвищення тарифів і цін на пальне."
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08.08.2023 11:59
+3
Итого за 5 недель цена А95 и ДТ выросла на 12-14 грн. Как-раз фермерам "подарок" под уборку подгадали.
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08.08.2023 12:00
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фсе врете!! в нас тільки дешевшае!!!
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08.08.2023 11:57 Відповісти
Странно было бы если после всех крайних решений этого зеленого барыги они бы падали. Никак не нажрется.
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08.08.2023 11:57 Відповісти
Итого за 5 недель цена А95 и ДТ выросла на 12-14 грн. Как-раз фермерам "подарок" под уборку подгадали.
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08.08.2023 12:00 Відповісти
На 12-14 грн- це за що ? У статті йдеться про ціну за літр. 08.06.2023 А-95 середня- 44,93 грн. 07.08.2023 А-95 середня- 50,39 грн. Посилання на ціни.
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08.08.2023 12:29 Відповісти
Т.е. цена 36.90 на А95 мне в конце июня показалась? Или 37.50 на ДТ?
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08.08.2023 13:06 Відповісти
Напевно, десь у паралельній реальності в кінці червня і була ціна 36.90, але в Україні такого не було. До війни, у лютому 2022 А-95 коштував 34 з чимось, у червні 22 стрибав до 50, а у цьому році дешевше 44,54 - не було. По посиланню ціни-по кожному місяцю є.
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08.08.2023 13:28 Відповісти
Лапшу можете вешать петуху на Привозе. Я прекрасно знаю по чем я заправляюсь на заправке
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08.08.2023 13:34 Відповісти
Я теж кожного тижня заправляю автомобіль, тож про своїх "пєтухів" розказуйте комусь іншому. Таких цін у цьому році на А-95 ніде не було, окрім якось спиртового на брсм.
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08.08.2023 13:49 Відповісти
В вашей реальности все может быть
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08.08.2023 13:56 Відповісти
Я спиртовим бензином не заправляюсь. На WOG, Кло, Окко, Shell, і навіть на дешевій ANP, де я заправлявся цього року-на жодній з них таких цін не було. Але, якщо хтось словам не вірить-я навів посилання, де вказані середні ціни за кожен місяць за декілька останніх років. У відповідь ніяких інших підтверджуючих фактів тут наведено не було. Тож хтось тут таки звиздабол, і це-явно не я.
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08.08.2023 14:11 Відповісти
Среднюю температуру по больнице можете измерять лично себе в своей реальности

https://radiotrek.rv.ua/news/cini-na-benzin-i-dizel-z-1-lipnya-poletyat-skilki-budemo-platiti-za-palne_309225.html
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08.08.2023 14:24 Відповісти
Тобто-звиздіння не припиняється ?)) Де там ціни на бензин у вашому посиланні за згаданий вище період ? Орієнтуємося тільки на ілюстративне фото заправки Вог, яке невідомо коли зроблено ? ))
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08.08.2023 14:36 Відповісти
Точно?

Для "математика": 48.90 - 11,00 = 37.90 без учёта роста других затрат и опта

На станціях державної мережі "Укрнафта", крім бензину А-95+, всі види пального здорожчали теж на 1 грн: бензин марки А-92 здорожчав до 47,9 грн/л, бензин А-95 - до 48,9 грн/л, дизпаливо - до 47,9 грн/л. Джерело: https://biz.censor.net/n3436065

- За нашими розрахунками, після 1 липня податкова складова для бензину зросте на 11 гривень за літр. Радіо Трек: НОВИНИ. Джерело: https://radiotrek.rv.ua/news/cini-na-benzin-i-dizel-z-1-lipnya-poletyat-skilki-budemo-platiti-za-palne_309225.html
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08.08.2023 14:54 Відповісти
Для "історика" - "Т.е. цена 36.90 на А95 мне в конце июня показалась? "-це хто писав ? На якій заправці була в кінці червня ціна 36.90 за А95 ?
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08.08.2023 15:19 Відповісти
Ну и? 1 гривня не пошла? Так и быть, одну гривню подарю "математику" от всей широты души Ну и как " .... а у цьому році дешевше 44,54 - не було ..."? Так было дешевле 44,54 или нет? Даже в конце мая и первых числах июня было гораздо дешевле, дешевле 40 грн.

У нас три крупных заправки практически в одном месте - Укрнафта, WOG и Shelf.
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08.08.2023 15:38 Відповісти
"Даже в конце мая и первых числах июня было гораздо дешевле, дешевле 40 грн." Чергове бла-бла-бла від "авторитетного історика". Відкриваємо гугл, і шукаємо посилання на динаміку цін на ту ж WOG (обираємо "за рік"). І що бачимо ? З жовтня 2022 до серпня 2023 мінімальна ціна буда близько 44,5 грн. Але ж "звиздіти-це не мішки тягати", так ?
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08.08.2023 15:53 Відповісти
Та вы шо? Точно? А если посмотреть внимательно? Вот начало июня ...

09 червня, 2023, 17:30 ... Мережа «Авантаж» пропонує дизельне пальне за 39,50 грн/л (-1 грн/л до 2 червня), а стандартний бензин марки А-95 - за 40,50 грн/л.

Ціни на ДП на станціях Chipo за тиждень знизилися в середньому на 72 коп./л і становлять 40,00 грн/л, на «п'ятірку» - 41,40 грн/л (-52 коп./л). При цьому у столичному регіоні мережі бензин А-95 і ДП коштують 39 грн/л.

Мережа VST зназила ціну на дизпальне на 0,98 грн/л, до 38,70 грн/л, що є найнижчою ціною на цей ресурс по країні.
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08.08.2023 15:57 Відповісти
Тобто згадуємо про той же Вог, а коли я навожу на нього посилання, що жодного разу з жовтня на ньому не було ціни нижче 44,5-то різко перестаємо про нього згадувати, а шукаємо когось якомога дешевше ? ) Не забудьте ще підпільщиків якихось по 38 пошукати, це недалеко від ваших початкових 36,90 ) Спроби повикручуватися у вас якісь дуже слабеньки вийшли. І ще дещо, для розуміння : середня ціна палива береться на нормальних заправках, де заправляється переважна більшість споживачів і де якість палива відповідає нормам. А не на підзаборках, де можна після заправки поїхати на тросі до СТО, чи де розхід палива буде 10л замість 8.
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08.08.2023 17:43 Відповісти
Вы бы поменьше придумывали Особенно когда вас тыкают носом в голые факты Ну если в вашей реальности "Укрнафта" или "Shelf" - это подпольщики, то тогда без вопросов С вами все ясно на 1000%
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08.08.2023 17:51 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

Кажучи загально зрозумілим - Зеленський\ Шмигаль \Рєзніков поцупили з бюджету майже 1 млрд. баксів і розпихали на фірми-одноденки, як контракти на постачання. А народу дісталось друге підвищення тарифів і цін на пальне."
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08.08.2023 11:59 Відповісти
Ниці зелені крадівники
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08.08.2023 12:03 Відповісти
Підараси!
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08.08.2023 12:06 Відповісти
Зелені спідоносці
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08.08.2023 12:10 Відповісти
А нах.я ви за них голосували???
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08.08.2023 12:24 Відповісти
тварини
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08.08.2023 13:01 Відповісти
Трохи з запізненням спрацювали...
або, а чом би й ні?!
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08.08.2023 13:39 Відповісти
Ціни на пальне роблять бум на велосипеди і електросамокати
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08.08.2023 15:31 Відповісти
 
 